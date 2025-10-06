До полумиллиона рублей: кому в Перми предлагают гигантские зарплаты

В Перми открылись вакансии с зарплатой до полумиллиона рублей. Такие деньги готовы платить электросварщику, водителю-курьеру и руководителю отдела продаж. О других высокооплачиваемых вакансиях рассказали URA.RU в сервисе онлайн-рекрутинга hh.ru.
«Самую высокую зарплату в Перми предлагают электросварщику ручной аргонодуговой сварки. Ему готовы платить от 385 до 537 тысяч рублей. На высокий доход от 201,6 до 519,2 тысячи рублей также может рассчитывать водитель-курьер на личном грузовом автомобиле. От 150 до 500 тысяч рублей заработает руководитель отдела продаж», — рассказали URA.RU в hh.ru.
В числе наиболее высокооплачиваемых позиций также значатся детский кардиоанестезиолог (от 320 до 480 тысяч рублей) и сервисный инженер Tetra Pak (до 400 тысяч рублей). Сразу пять компаний ищут специалистов на зарплату от 300 тысяч рублей. Среди них — коммерческий директор по продажам и маркетингу в B2B, врач-стоматолог-ортопед, инженер по наладке и испытаниям, а также менеджеры по продажам спецтехники и запчастей или работе с новостройками комфорт- и бизнес-класса.
