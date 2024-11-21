На Ozon появятся товары из OBI

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«OBI Россия» будет продавать около 90% ассортимента сети гипермаркетов на Ozon
«OBI Россия» будет продавать около 90% ассортимента сети гипермаркетов на Ozon Фото:

На маркетплейсе Ozon будут продаваться товары для ремонта и дома от строительного гипермаркета «OBI Россия», сообщили в пресс-службе онлайн-продавца. В 2023 году немецкая компания OBI GmbH & Co. Deutschland KG пыталась запретить бывшей российской «дочке» использовать международный бренд. 

«Сеть строительных магазинов „OBI Россия“ планирует разместить порядка 26 тысяч товаров для дома и ремонта, технику, новогодние ели и другие на маркетплейсе Ozon», — заявили в пресс-службе «OBI Россия». Информацию передает РБК. 

Изначально на Ozon будет представлена лишь часть ассортимента OBI, однако в последующем планируется расширение до 90% всего ассортимента, включая крупногабаритные и сезонные товары. Доставку заказов осуществит собственная курьерская служба OBI непосредственно со складов компании. В будущем партнеры намерены развивать дополнительные услуги, включая экспресс-доставку и возможность получения заказов в пунктах выдачи Ozon.

Год назад компания OBI GmbH & Co. Deutschland KG из Германии требовала запретить использование своего бренда бывшей российской «дочке», передает деловое издание «Взгляд». Однако сейчас товары будут реализовываться под маркой OBI, потому что вопросы, связанные с использованием бренда, находятся на стадии урегулирования. Деятельность компании продолжается под нынешнем наименованием. 

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На маркетплейсе Ozon будут продаваться товары для ремонта и дома от строительного гипермаркета «OBI Россия», сообщили в пресс-службе онлайн-продавца. В 2023 году немецкая компания OBI GmbH & Co. Deutschland KG пыталась запретить бывшей российской «дочке» использовать международный бренд.  «Сеть строительных магазинов „OBI Россия“ планирует разместить порядка 26 тысяч товаров для дома и ремонта, технику, новогодние ели и другие на маркетплейсе Ozon», — заявили в пресс-службе «OBI Россия». Информацию передает РБК.  Изначально на Ozon будет представлена лишь часть ассортимента OBI, однако в последующем планируется расширение до 90% всего ассортимента, включая крупногабаритные и сезонные товары. Доставку заказов осуществит собственная курьерская служба OBI непосредственно со складов компании. В будущем партнеры намерены развивать дополнительные услуги, включая экспресс-доставку и возможность получения заказов в пунктах выдачи Ozon. Год назад компания OBI GmbH & Co. Deutschland KG из Германии требовала запретить использование своего бренда бывшей российской «дочке», передает деловое издание «Взгляд». Однако сейчас товары будут реализовываться под маркой OBI, потому что вопросы, связанные с использованием бренда, находятся на стадии урегулирования. Деятельность компании продолжается под нынешнем наименованием. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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