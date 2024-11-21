На Ozon появятся товары из OBI

На маркетплейсе Ozon будут продаваться товары для ремонта и дома от строительного гипермаркета «OBI Россия», сообщили в пресс-службе онлайн-продавца. В 2023 году немецкая компания OBI GmbH & Co. Deutschland KG пыталась запретить бывшей российской «дочке» использовать международный бренд.
«Сеть строительных магазинов „OBI Россия“ планирует разместить порядка 26 тысяч товаров для дома и ремонта, технику, новогодние ели и другие на маркетплейсе Ozon», — заявили в пресс-службе «OBI Россия». Информацию передает РБК.
Изначально на Ozon будет представлена лишь часть ассортимента OBI, однако в последующем планируется расширение до 90% всего ассортимента, включая крупногабаритные и сезонные товары. Доставку заказов осуществит собственная курьерская служба OBI непосредственно со складов компании. В будущем партнеры намерены развивать дополнительные услуги, включая экспресс-доставку и возможность получения заказов в пунктах выдачи Ozon.
Год назад компания OBI GmbH & Co. Deutschland KG из Германии требовала запретить использование своего бренда бывшей российской «дочке», передает деловое издание «Взгляд». Однако сейчас товары будут реализовываться под маркой OBI, потому что вопросы, связанные с использованием бренда, находятся на стадии урегулирования. Деятельность компании продолжается под нынешнем наименованием.
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