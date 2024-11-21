В Пермском крае продолжается рост цен на бензин

В Пермском крае увеличились цены на бензин и солярку. Средняя стоимость бензина составила 59,45 рубля, что на 19 копеек больше, чем на прошлой неделе. Об этом свидетельствуют данные Росстата.
«С 12 по 18 ноября 2024 года в Пермском крае стоимость литра бензина АИ-92 составила 53,97 рубля (+14 копеек), АИ-95 — 58,63 рубля (+18 копеек), АИ-98 и выше — 81,64 рубля (+40 копеек). Литр дизельного топлива обойдется в 68,7 рубля. Это на 34 копейки больше, чем неделей ранее», — следует из данных Росстата.
За неделю стоимость бензина изменилась в 76 субъектах Российской Федерации. Наибольший рост цен зафиксирован в Севастополе. Подешевел бензин в Республике Бурятия.
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