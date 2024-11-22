Челябинский контрактник Беккер пытается отсудить у Первого канала 25 млн рублей

Контрактник из Челябинской области Артур Беккер, жаловавшийся на угрозы со стороны командира, судится с Первым каналом за 25 млн рублей. Также в список ответчиков попала бывшая жена военного. Карточка дела опубликована в базе данных Ленинского райсуда Челябинска.
«Категория дела: о защите чести, достоинства, деловой репутации. Истец: Беккер Артур Андреевич. Ответчики: АО „Первый Канал“ (телешоу „Мужское/Женское“), Соколова (Беккер) Анастасия Владимировна», — говорится в карточке дела.
По данным URA.RU, в иске Беккер просит суд обязать опровергнуть информацию, озвученную его женой в эфире федерального канала. От самих же телевизионщиков боец хочет получить 25 млн рублей в качестве компенсации морального вреда.
URA.RU направило запрос в пресс-службу Первого канала. Ответ будет опубликован после получения.
Ситуацию в семье Беккер показали по федеральному каналу в декабре 2023 года. Анастасия жаловалась, что муж избивал ее и ребенка. Глава семьи, в свою очередь, отрицал обвинения. Он был намерен лишить супругу родительских прав и забрать сына себе.
В ходе бракоразводного процесса Беккер подписал контракт с Минобороны РФ и отправился на СВО. Там, по словам его адвоката Максима Гребенюка, бойцу стал угрожать его командир. Он обещал «обнулить» военного из-за неразберихи с документами, следствием которой стала потеря 200 литров топлива.
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