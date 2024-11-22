Политика Власть Вице-премьер РФ Голикова наградила челябинского губернатора Текслера. Фото 22 ноября 2024 в 22:38 Размер текста - 17 + Алексей Текслер получил награду от вице-премьера РФ Татьяны Голиковой Фото: пресс-служба правительства Челябинской области Вице-премьер РФ Татьяна Голикова наградила губернатора Челябинской области Алексея Текслера на Всероссийском слете студенческих отрядов в Москве. В мероприятии, посвященном 65-летию этого движения, наряду с делегацией региона приняли участие представители различных субъектов России. «За активное участие и значительный вклад в развитие студенческих отрядов Алексей Текслер был награжден Благодарственным письмом правительства РФ. В ходе слета губернатор подчеркнул заслуги студенческих отрядов Челябинской области, которые активно участвуют во всех главных трудовых стройках и десантах, неоднократно завоевывая звание лучшего», — сообщили в пресс-службе главы региона. На итоговом заседании оргкомитета Алексей Текслер выразил благодарность за поддержку студенческого движения. Он поблагодарил его руководство и лично заместителя председателя правительства РФ Татьяну Голикову за то внимание, которое сейчас уделяется молодежному объединению. Алексей Текслер в составе региональной делегации посетил интерактивную выставку «65 лет на благо страны». На ней губернатору продемонстрировали экспозицию Челябинской области, где были представлены успехи и вклад студенческих отрядов в развитие страны. Первый день мероприятия завершился торжественным концертом в Большом зале Кремлевского Дворца. Заместитель председателя Правительства РФ Татьяна Голикова отметила заслуги Челябинской области в развитии движения Российских студенческих отрядов Фото: пресс-служба правительства Челябинской области Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Вице-премьер РФ Татьяна Голикова наградила губернатора Челябинской области Алексея Текслера на Всероссийском слете студенческих отрядов в Москве. В мероприятии, посвященном 65-летию этого движения, наряду с делегацией региона приняли участие представители различных субъектов России. «За активное участие и значительный вклад в развитие студенческих отрядов Алексей Текслер был награжден Благодарственным письмом правительства РФ. В ходе слета губернатор подчеркнул заслуги студенческих отрядов Челябинской области, которые активно участвуют во всех главных трудовых стройках и десантах, неоднократно завоевывая звание лучшего», — сообщили в пресс-службе главы региона. На итоговом заседании оргкомитета Алексей Текслер выразил благодарность за поддержку студенческого движения. Он поблагодарил его руководство и лично заместителя председателя правительства РФ Татьяну Голикову за то внимание, которое сейчас уделяется молодежному объединению. Алексей Текслер в составе региональной делегации посетил интерактивную выставку «65 лет на благо страны». На ней губернатору продемонстрировали экспозицию Челябинской области, где были представлены успехи и вклад студенческих отрядов в развитие страны. Первый день мероприятия завершился торжественным концертом в Большом зале Кремлевского Дворца. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям