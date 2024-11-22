Вице-премьер РФ Голикова наградила челябинского губернатора Текслера. Фото

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Алексей Текслер и Татьяна Голикова
Алексей Текслер получил награду от вице-премьера РФ Татьяны Голиковой Фото:

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова наградила губернатора Челябинской области Алексея Текслера на Всероссийском слете студенческих отрядов в Москве. В мероприятии, посвященном 65-летию этого движения, наряду с делегацией региона приняли участие представители различных субъектов России.

«За активное участие и значительный вклад в развитие студенческих отрядов Алексей Текслер был награжден Благодарственным письмом правительства РФ. В ходе слета губернатор подчеркнул заслуги студенческих отрядов Челябинской области, которые активно участвуют во всех главных трудовых стройках и десантах, неоднократно завоевывая звание лучшего», — сообщили в пресс-службе главы региона.

На итоговом заседании оргкомитета Алексей Текслер выразил благодарность за поддержку студенческого движения. Он поблагодарил его руководство и лично заместителя председателя правительства РФ Татьяну Голикову за то внимание, которое сейчас уделяется молодежному объединению.

Алексей Текслер в составе региональной делегации посетил интерактивную выставку «65 лет на благо страны». На ней губернатору продемонстрировали экспозицию Челябинской области, где были представлены успехи и вклад студенческих отрядов в развитие страны. Первый день мероприятия завершился торжественным концертом в Большом зале Кремлевского Дворца.

Заместитель председателя Правительства РФ Татьяна Голикова отметила заслуги Челябинской области в развитии движения Российских студенческих отрядов
Заместитель председателя Правительства РФ Татьяна Голикова отметила заслуги Челябинской области в развитии движения Российских студенческих отрядов
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Вице-премьер РФ Татьяна Голикова наградила губернатора Челябинской области Алексея Текслера на Всероссийском слете студенческих отрядов в Москве. В мероприятии, посвященном 65-летию этого движения, наряду с делегацией региона приняли участие представители различных субъектов России. «За активное участие и значительный вклад в развитие студенческих отрядов Алексей Текслер был награжден Благодарственным письмом правительства РФ. В ходе слета губернатор подчеркнул заслуги студенческих отрядов Челябинской области, которые активно участвуют во всех главных трудовых стройках и десантах, неоднократно завоевывая звание лучшего», — сообщили в пресс-службе главы региона. На итоговом заседании оргкомитета Алексей Текслер выразил благодарность за поддержку студенческого движения. Он поблагодарил его руководство и лично заместителя председателя правительства РФ Татьяну Голикову за то внимание, которое сейчас уделяется молодежному объединению. Алексей Текслер в составе региональной делегации посетил интерактивную выставку «65 лет на благо страны». На ней губернатору продемонстрировали экспозицию Челябинской области, где были представлены успехи и вклад студенческих отрядов в развитие страны. Первый день мероприятия завершился торжественным концертом в Большом зале Кремлевского Дворца.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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