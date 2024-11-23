Ангела Меркель запереживала из-за нового статуса Илона Маска

Избранный президент США Дональд Трамп назначил миллиардера Илонна Маска на одну из руководящих должностей в новом американском правительстве. Это, по мнению экс-канцлера Германии Ангелы Меркель, «неслыханный вызов» для всего мира.
«Политика должна определять социальный баланс между влиятельными людьми и обычными гражданами. <...> И если на эту последнюю инстанцию слишком сильно влияют корпорации, будь то власть капитала или технологические возможности, то это представляет собой неслыханный вызов для всех нас», — поделилась Меркель со Der Spiegel.
Ранее Дональд Трамп предложил Маску возглавить Департамент по повышению эффективности госуправления (Department of Government Efficiency или DOGE). Однако это далеко не все новые возможности, которые открываются перед бизнесменом за то, что он активно поддерживал Трампа на выборах. Так, Маску могут разрешить проводить эксперименты с человеческим мозгом.
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