23 ноября 2024
22 ноября 2024

Единороссы Ханты-Мансийска получили особый статус на партконференции

© Служба новостей «URA.RU»
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Местные члены партии были отмечены за лучшую агитационную работу
Местные члены партии были отмечены за лучшую агитационную работу Фото:

В Ханты-Мансийске накануне прошла конференция регионального отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия». Местные единороссы были отмечены благодарностью за лучшие показатели агитационно-пропагандистской работы. Подробностями мероприятия в соцсети поделился глава города Максим Ряшин.

«На прошедшей неделе работали на XXXVII конференции Ханты-Мансийского регионального отделения Всероссийской политической партии „Единая Россия“. В ходе торжественной части конференции Местное отделение партии „Единая России“ города Ханты-Мансийска отмечено благодарственным письмом за лучшие показатели агитационно-пропагандистской работы», — сообщил Ряшин в своем telegram-канале.

В конференции принимал участие и глава округа Руслан Кухарук. Во время выступления он отметил, что впереди партию ждут многоуровневые выборы 2026 года, которые станут настоящим вызовом.

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В Ханты-Мансийске накануне прошла конференция регионального отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия». Местные единороссы были отмечены благодарностью за лучшие показатели агитационно-пропагандистской работы. Подробностями мероприятия в соцсети поделился глава города Максим Ряшин. «На прошедшей неделе работали на XXXVII конференции Ханты-Мансийского регионального отделения Всероссийской политической партии „Единая Россия“. В ходе торжественной части конференции Местное отделение партии „Единая России“ города Ханты-Мансийска отмечено благодарственным письмом за лучшие показатели агитационно-пропагандистской работы», — сообщил Ряшин в своем telegram-канале. В конференции принимал участие и глава округа Руслан Кухарук. Во время выступления он отметил, что впереди партию ждут многоуровневые выборы 2026 года, которые станут настоящим вызовом.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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