Единороссы Ханты-Мансийска получили особый статус на партконференции

В Ханты-Мансийске накануне прошла конференция регионального отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия». Местные единороссы были отмечены благодарностью за лучшие показатели агитационно-пропагандистской работы. Подробностями мероприятия в соцсети поделился глава города Максим Ряшин.
«На прошедшей неделе работали на XXXVII конференции Ханты-Мансийского регионального отделения Всероссийской политической партии „Единая Россия“. В ходе торжественной части конференции Местное отделение партии „Единая России“ города Ханты-Мансийска отмечено благодарственным письмом за лучшие показатели агитационно-пропагандистской работы», — сообщил Ряшин в своем telegram-канале.
В конференции принимал участие и глава округа Руслан Кухарук. Во время выступления он отметил, что впереди партию ждут многоуровневые выборы 2026 года, которые станут настоящим вызовом.
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