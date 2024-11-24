ВС РФ взяли под контроль Пустынку в ДНР

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В населенном пункте идет зачистка
В населенном пункте идет зачистка Фото:

Вооруженные силы РФ взяли под контроль Пустынку на Покровском направлении в ДНР. Об этом сообщается в telegram-канале «Южный фронт».

«Населенный пункт Пустынка на Покровском направлении в ДНР перешел под контроль ВС РФ. Проводится окончательная зачистка», — передает telegram-канал.

Ранее сообщалось, что подразделения ВС России вошли в поселок Раздольное на западе ДНР, начав активные штурмовые действия. Также под Красным Лиманом (ДНР) ВС РФ нанесли удар по пункту управления БПЛА, который принадлежал ВСУ.

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Вооруженные силы РФ взяли под контроль Пустынку на Покровском направлении в ДНР. Об этом сообщается в telegram-канале «Южный фронт». «Населенный пункт Пустынка на Покровском направлении в ДНР перешел под контроль ВС РФ. Проводится окончательная зачистка», — передает telegram-канал. Ранее сообщалось, что подразделения ВС России вошли в поселок Раздольное на западе ДНР, начав активные штурмовые действия. Также под Красным Лиманом (ДНР) ВС РФ нанесли удар по пункту управления БПЛА, который принадлежал ВСУ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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