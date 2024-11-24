ВС РФ взяли под контроль Пустынку в ДНР

Вооруженные силы РФ взяли под контроль Пустынку на Покровском направлении в ДНР. Об этом сообщается в telegram-канале «Южный фронт».
«Населенный пункт Пустынка на Покровском направлении в ДНР перешел под контроль ВС РФ. Проводится окончательная зачистка», — передает telegram-канал.
Ранее сообщалось, что подразделения ВС России вошли в поселок Раздольное на западе ДНР, начав активные штурмовые действия. Также под Красным Лиманом (ДНР) ВС РФ нанесли удар по пункту управления БПЛА, который принадлежал ВСУ.
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