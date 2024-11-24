Под Красным Лиманом уничтожили пункт управления беспилотниками ВСУ

ВС РФ уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Под Красным Лиманом (ДНР) ВС РФ нанесли удар по пункту управления БПЛА, который принадлежал ВСУ. Об этом сообщили в силовых структурах.
«Пункт управления беспилотными системами ВСУ уничтожен на краснолиманском направлении», — говорится в сообщении. Его приводит ТАСС. Отмечается, что цель была обнаружена с помощью авиационной разведки. В здании присутствовало до двадцати человек, все они были ликвидированы.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.