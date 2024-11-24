Под Красным Лиманом уничтожили пункт управления беспилотниками ВСУ

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ВС РФ уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ
ВС РФ уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Под Красным Лиманом (ДНР) ВС РФ нанесли удар по пункту управления БПЛА, который принадлежал ВСУ. Об этом сообщили в силовых структурах. 

«Пункт управления беспилотными системами ВСУ уничтожен на краснолиманском направлении», — говорится в сообщении. Его приводит ТАСС. Отмечается, что цель была обнаружена с помощью авиационной разведки. В здании присутствовало до двадцати человек, все они были ликвидированы.

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Под Красным Лиманом (ДНР) ВС РФ нанесли удар по пункту управления БПЛА, который принадлежал ВСУ. Об этом сообщили в силовых структурах.  «Пункт управления беспилотными системами ВСУ уничтожен на краснолиманском направлении», — говорится в сообщении. Его приводит ТАСС. Отмечается, что цель была обнаружена с помощью авиационной разведки. В здании присутствовало до двадцати человек, все они были ликвидированы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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