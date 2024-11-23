23 ноября 2024

Челябинец насмерть сбил невнимательную 83-летнюю бабушку. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Смотр готовности сил и средств к действиям в условиях возможных чрезвычайных ситуаций. Челябинск, реанимация, машина скорой помощи, скорая помощь
От полученных травм пенсионерка скончалась Фото:

Житель Челябинска, управляя автомобилем LADA, насмерть сбил 83-летнюю бабушку, которая по невнимательности переходила дорогу в неустановленном месте. Трагедия произошла 24 ноября около дома на улице Сталеваров, 68.

«Сегодня днем 32-летний водитель ВАЗ-2113 сбил женщину 1941 года рождения на улице Сталеваров, 68. Пенсионерка в момент наезда переходила дорогу в неустановленном месте. От полученных травм она скончалась на месте », — сообщили в Госавтоинспекции Челябинска.

На место ДТП незамедлительно прибыли экипажи Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа. Полиция призывает челябинцев соблюдать правила дорожного движения.

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Житель Челябинска, управляя автомобилем LADA, насмерть сбил 83-летнюю бабушку, которая по невнимательности переходила дорогу в неустановленном месте. Трагедия произошла 24 ноября около дома на улице Сталеваров, 68. «Сегодня днем 32-летний водитель ВАЗ-2113 сбил женщину 1941 года рождения на улице Сталеваров, 68. Пенсионерка в момент наезда переходила дорогу в неустановленном месте. От полученных травм она скончалась на месте », — сообщили в Госавтоинспекции Челябинска. На место ДТП незамедлительно прибыли экипажи Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа. Полиция призывает челябинцев соблюдать правила дорожного движения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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