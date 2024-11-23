Житель Челябинска, управляя автомобилем LADA, насмерть сбил 83-летнюю бабушку, которая по невнимательности переходила дорогу в неустановленном месте. Трагедия произошла 24 ноября около дома на улице Сталеваров, 68.
«Сегодня днем 32-летний водитель ВАЗ-2113 сбил женщину 1941 года рождения на улице Сталеваров, 68. Пенсионерка в момент наезда переходила дорогу в неустановленном месте. От полученных травм она скончалась на месте », — сообщили в Госавтоинспекции Челябинска.
На место ДТП незамедлительно прибыли экипажи Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа. Полиция призывает челябинцев соблюдать правила дорожного движения.
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