24 ноября 2024
23 ноября 2024

Мэр из ХМАО и новый секретарь первичек ЕР выбраны для важной миссии

Саломатин и Рензяк делегированы на съезд ЕР в Москве от ХМАО
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Единороссы ХМАО поддержали кандидатуры однопартийцев
Единороссы ХМАО поддержали кандидатуры однопартийцев Фото:

Единороссы ХМАО определились с делегатами, которые будут представлять регион на итоговой партийной конференции в Москве. Югорское региональное отделение делегировало для этой миссии главу Нижневартовского района Бориса Саломатина и нового секретаря совета первичных отделений ХМАО Сергея Рензяка, сообщает журналист URA.RU.

«Предлагаются следующие кандидатуры: Саломатин Борис Александрович, Рензяк Сергей Ярославович», — обратился к однопартийцам лидер югорских единороссов Борис Хохряков. Предложение поддержали.

Съезд партии состоится в декабре. Ожидается, что на нем будет утвержден на посту секретаря генсовета «Единой России» экс-полпред УрФО Владимир Якушев, который с июня 2024 года находится в статусе врио.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Единороссы ХМАО определились с делегатами, которые будут представлять регион на итоговой партийной конференции в Москве. Югорское региональное отделение делегировало для этой миссии главу Нижневартовского района Бориса Саломатина и нового секретаря совета первичных отделений ХМАО Сергея Рензяка, сообщает журналист URA.RU. «Предлагаются следующие кандидатуры: Саломатин Борис Александрович, Рензяк Сергей Ярославович», — обратился к однопартийцам лидер югорских единороссов Борис Хохряков. Предложение поддержали. Съезд партии состоится в декабре. Ожидается, что на нем будет утвержден на посту секретаря генсовета «Единой России» экс-полпред УрФО Владимир Якушев, который с июня 2024 года находится в статусе врио.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...