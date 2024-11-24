Мэр из ХМАО и новый секретарь первичек ЕР выбраны для важной миссии

Единороссы ХМАО определились с делегатами, которые будут представлять регион на итоговой партийной конференции в Москве. Югорское региональное отделение делегировало для этой миссии главу Нижневартовского района Бориса Саломатина и нового секретаря совета первичных отделений ХМАО Сергея Рензяка, сообщает журналист URA.RU.
«Предлагаются следующие кандидатуры: Саломатин Борис Александрович, Рензяк Сергей Ярославович», — обратился к однопартийцам лидер югорских единороссов Борис Хохряков. Предложение поддержали.
Съезд партии состоится в декабре. Ожидается, что на нем будет утвержден на посту секретаря генсовета «Единой России» экс-полпред УрФО Владимир Якушев, который с июня 2024 года находится в статусе врио.
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