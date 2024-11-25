Преследовал и напал: что известно о деле помощника митрополита Кульберга, угодившего в секс-скандал

Попавший в секс-скандал клирик стал помощником владыки Кульберга после армии

25 ноября 2024 в 19:15 Размер текста - 17 +

Обвиненный в домогательствах клирик Даниил Сидоров стал помощником митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Евгения (Кульберга) в 2020 году, отслужив срочную службу в армии. Сейчас ему грозит шесть лет лишения свободы. Все, что известно об уголовном деле священнослужителя, — в материале URA.RU. О том, что незнакомец попытался изнасиловать 19-летнюю студентку, агентство сообщило 12 ноября. Это произошло в Октябрьском районе. Мужчина в маске преследовал девушку до самого дома. Зайдя в подъезд, он зажал ее и стал домогаться. Она сумела вырваться и выйти на улицу. Там он стал мастурбировать. Потерпевшая запомнила приметы мужчины и обратилась в полицию. О том, что подозреваемым оказался Сидоров, стало известно утром 25 ноября. В этот же день его отвезли в суд для избрания меры пресечения. Свою вину он признал, говорил инсайдер агентства. Заседание прошло в закрытом режиме. Поддержать Даниила в суд пришла супруга Екатерина. Она не смогла сдержать эмоций и разрыдалась. Комментировать произошедшее девушка не стала. Также поступил адвокат Сидорова. Следствие настаивало, что клирика нужно поместить в СИЗО. Однако судья отправила его домой, избрав запрет определенных действий: ему нельзя общаться со свидетелями, пострадавшей, также он обязан приходить в СК по первому зову. Здание суда Сидоров покинул вместе с женой (до начала процесса она собрала подписи в его защиту). Соседи в беседе с URA.RU назвали обвиняемого нормальным и спокойным. У Данила есть сын. Они живут в доме на Карла Маркса. Одна из соседок предположила, что семью могут выгнать оттуда после скандала. Жилье принадлежит церкви. После произошедшего клирика отстранили от службы. С сайта храма удалили его фото и биографическую справку на него.