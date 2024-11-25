Преследовал и напал: что известно о деле помощника митрополита Кульберга, угодившего в секс-скандал

Попавший в секс-скандал клирик стал помощником владыки Кульберга после армии
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Даниилу Сидорову 26 лет, у него есть жена и ребенок
Даниилу Сидорову 26 лет, у него есть жена и ребенок Фото:
новость из сюжета
Помощник митрополита Кульберга попытался изнасиловать студентку

Обвиненный в домогательствах клирик Даниил Сидоров стал помощником митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Евгения (Кульберга) в 2020 году, отслужив срочную службу в армии. Сейчас ему грозит шесть лет лишения свободы. Все, что известно об уголовном деле священнослужителя, — в материале URA.RU.

О том, что незнакомец попытался изнасиловать 19-летнюю студентку, агентство сообщило 12 ноября. Это произошло в Октябрьском районе. Мужчина в маске преследовал девушку до самого дома. Зайдя в подъезд, он зажал ее и стал домогаться. Она сумела вырваться и выйти на улицу. Там он стал мастурбировать.

Потерпевшая запомнила приметы мужчины и обратилась в полицию. О том, что подозреваемым оказался Сидоров, стало известно утром 25 ноября. В этот же день его отвезли в суд для избрания меры пресечения. Свою вину он признал, говорил инсайдер агентства.

Новость по теме
Что известно о помощнике владыки Кульберга, который пытался изнасиловать студентку

Заседание прошло в закрытом режиме. Поддержать Даниила в суд пришла супруга Екатерина. Она не смогла сдержать эмоций и разрыдалась. Комментировать произошедшее девушка не стала. Также поступил адвокат Сидорова.

Следствие настаивало, что клирика нужно поместить в СИЗО. Однако судья отправила его домой, избрав запрет определенных действий: ему нельзя общаться со свидетелями, пострадавшей, также он обязан приходить в СК по первому зову. Здание суда Сидоров покинул вместе с женой (до начала процесса она собрала подписи в его защиту).

Соседи в беседе с URA.RU назвали обвиняемого нормальным и спокойным. У Данила есть сын. Они живут в доме на Карла Маркса. Одна из соседок предположила, что семью могут выгнать оттуда после скандала. Жилье принадлежит церкви. После произошедшего клирика отстранили от службы. С сайта храма удалили его фото и биографическую справку на него.

Подъезд, возле которого Сидоров напал на студентку
Подъезд, возле которого Сидоров напал на студентку
Фото:
Дом, где живет священник
Дом, где живет священник
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Обвиненный в домогательствах клирик Даниил Сидоров стал помощником митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Евгения (Кульберга) в 2020 году, отслужив срочную службу в армии. Сейчас ему грозит шесть лет лишения свободы. Все, что известно об уголовном деле священнослужителя, — в материале URA.RU. О том, что незнакомец попытался изнасиловать 19-летнюю студентку, агентство сообщило 12 ноября. Это произошло в Октябрьском районе. Мужчина в маске преследовал девушку до самого дома. Зайдя в подъезд, он зажал ее и стал домогаться. Она сумела вырваться и выйти на улицу. Там он стал мастурбировать. Потерпевшая запомнила приметы мужчины и обратилась в полицию. О том, что подозреваемым оказался Сидоров, стало известно утром 25 ноября. В этот же день его отвезли в суд для избрания меры пресечения. Свою вину он признал, говорил инсайдер агентства. Заседание прошло в закрытом режиме. Поддержать Даниила в суд пришла супруга Екатерина. Она не смогла сдержать эмоций и разрыдалась. Комментировать произошедшее девушка не стала. Также поступил адвокат Сидорова. Следствие настаивало, что клирика нужно поместить в СИЗО. Однако судья отправила его домой, избрав запрет определенных действий: ему нельзя общаться со свидетелями, пострадавшей, также он обязан приходить в СК по первому зову. Здание суда Сидоров покинул вместе с женой (до начала процесса она собрала подписи в его защиту). Соседи в беседе с URA.RU назвали обвиняемого нормальным и спокойным. У Данила есть сын. Они живут в доме на Карла Маркса. Одна из соседок предположила, что семью могут выгнать оттуда после скандала. Жилье принадлежит церкви. После произошедшего клирика отстранили от службы. С сайта храма удалили его фото и биографическую справку на него.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...