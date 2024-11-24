24 ноября 2024

Помощник митрополита Кульберга, пытавшийся изнасиловать студентку, женат. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие часовни имени иконы Божией Матери «Неопалимая Купина». Екатеринбург, кульберг евгений, серко алексей
Даниил С. (справа) служит у митрополита Кульберга помощником Фото:

Секретарь-референт митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Евгения (Кульберга) клирик Даниил С. благополучно женат. Об этом URA.RU сообщил знакомый с ним человек.

«Даниил женат церковным браком на 23-летней женщине. Ему самому 26 лет. В 2022-м году в семье родился сын», — рассказал собеседник агентства.

Мужчина был задержан в аэропорту Кольцово по подозрению в попытке изнасилования. По версии следствия, он поздним вечером 10 ноября на улице Куйбышева выследил 18-летнюю студентку техникума и совершил в отношении девушки действия сексуального характера. Свое лицо нападавший скрывал под маской. Выяснилось, что он служит клириком в храме Екатеринбурга. Последние несколько лет Даниил С. является помощником митрополита Кульберга.

Жена клирика пришла поддержать его на мере пресечения в суде
Жена клирика пришла поддержать его на мере пресечения в суде
Фото:

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Секретарь-референт митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Евгения (Кульберга) клирик Даниил С. благополучно женат. Об этом URA.RU сообщил знакомый с ним человек. «Даниил женат церковным браком на 23-летней женщине. Ему самому 26 лет. В 2022-м году в семье родился сын», — рассказал собеседник агентства. Мужчина был задержан в аэропорту Кольцово по подозрению в попытке изнасилования. По версии следствия, он поздним вечером 10 ноября на улице Куйбышева выследил 18-летнюю студентку техникума и совершил в отношении девушки действия сексуального характера. Свое лицо нападавший скрывал под маской. Выяснилось, что он служит клириком в храме Екатеринбурга. Последние несколько лет Даниил С. является помощником митрополита Кульберга.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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