Помощник митрополита Кульберга, пытавшийся изнасиловать студентку, женат. Фото

25 ноября 2024 в 13:00 Размер текста - 17 +

Даниил С. (справа) служит у митрополита Кульберга помощником Фото: Илья Московец © URA.RU Секретарь-референт митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Евгения (Кульберга) клирик Даниил С. благополучно женат. Об этом URA.RU сообщил знакомый с ним человек. «Даниил женат церковным браком на 23-летней женщине. Ему самому 26 лет. В 2022-м году в семье родился сын», — рассказал собеседник агентства. Мужчина был задержан в аэропорту Кольцово по подозрению в попытке изнасилования. По версии следствия, он поздним вечером 10 ноября на улице Куйбышева выследил 18-летнюю студентку техникума и совершил в отношении девушки действия сексуального характера. Свое лицо нападавший скрывал под маской. Выяснилось, что он служит клириком в храме Екатеринбурга. Последние несколько лет Даниил С. является помощником митрополита Кульберга. Жена клирика пришла поддержать его на мере пресечения в суде Фото: Сергей Бодров © URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Секретарь-референт митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Евгения (Кульберга) клирик Даниил С. благополучно женат. Об этом URA.RU сообщил знакомый с ним человек. «Даниил женат церковным браком на 23-летней женщине. Ему самому 26 лет. В 2022-м году в семье родился сын», — рассказал собеседник агентства. Мужчина был задержан в аэропорту Кольцово по подозрению в попытке изнасилования. По версии следствия, он поздним вечером 10 ноября на улице Куйбышева выследил 18-летнюю студентку техникума и совершил в отношении девушки действия сексуального характера. Свое лицо нападавший скрывал под маской. Выяснилось, что он служит клириком в храме Екатеринбурга. Последние несколько лет Даниил С. является помощником митрополита Кульберга.