Секретарь-референт митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Евгения (Кульберга) клирик Даниил С. благополучно женат. Об этом URA.RU сообщил знакомый с ним человек.
«Даниил женат церковным браком на 23-летней женщине. Ему самому 26 лет. В 2022-м году в семье родился сын», — рассказал собеседник агентства.
Мужчина был задержан в аэропорту Кольцово по подозрению в попытке изнасилования. По версии следствия, он поздним вечером 10 ноября на улице Куйбышева выследил 18-летнюю студентку техникума и совершил в отношении девушки действия сексуального характера. Свое лицо нападавший скрывал под маской. Выяснилось, что он служит клириком в храме Екатеринбурга. Последние несколько лет Даниил С. является помощником митрополита Кульберга.
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