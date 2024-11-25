Угодившему в секс-скандал помощнику владыки Кульберга грозит выселение из жилья. Фото

25 ноября 2024 в 17:49 Размер текста - 17 +

Даниил Сидоров в суде прятал лицо от журналистов Фото: Сергей Бодров © URA.RU новость из сюжета Помощник митрополита Кульберга попытался изнасиловать студентку Обвиняемому в домогательствах до студентки помощнику митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Евгения (Кульберга) — Даниилу Сидорову — грозит выселение из квартиры. Такое предположение в беседе с URA.RU допустила соседка. По ее словам, жилье, в котором проживают Сидоровы, принадлежит церкви. «Раньше здесь жила монашка. У нее не было родственников, она проживала совсем одна. Затем она умерла, а квартиру оставила монастырю. Священники сделали в ней ремонт. Спустя какое-то время сюда заехала семья Даниила. С ними даже отец Евгений (Кульберг) приезжал. С тех пор эта семья живет здесь. Как им быть сейчас? Наверное, их отсюда выселят после этого скандала. А здесь они только за коммуналку платили», — сказала женщина. Силовики задержали Сидорова в аэропорту Кольцово после того, как студентка четвертого курса обвинила его в попытке изнасилования. Девушка заявила, что он преследовал ее, а, дойдя до ее дома, зажал в подъезде и стал домогаться. Выйдя на улицу, он начал мастурбировать — это попало на камеру домофона. По словам источника URA.RU, свою вину он признал. О том, что нападавшим оказался Сидоров, стало известно утром 25 ноября. В этот же день суд назначил ему запрет определенных действий, отпустив домой. Хотя следствие настаивало на аресте. Даниила отстранили от служения. Все, что известно об истории, — в сюжете агентства. Даниил с женой и сыном живет на улице Карла Маркса Фото: Сергей Бодров © URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Обвиняемому в домогательствах до студентки помощнику митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Евгения (Кульберга) — Даниилу Сидорову — грозит выселение из квартиры. Такое предположение в беседе с URA.RU допустила соседка. По ее словам, жилье, в котором проживают Сидоровы, принадлежит церкви. «Раньше здесь жила монашка. У нее не было родственников, она проживала совсем одна. Затем она умерла, а квартиру оставила монастырю. Священники сделали в ней ремонт. Спустя какое-то время сюда заехала семья Даниила. С ними даже отец Евгений (Кульберг) приезжал. С тех пор эта семья живет здесь. Как им быть сейчас? Наверное, их отсюда выселят после этого скандала. А здесь они только за коммуналку платили», — сказала женщина. Силовики задержали Сидорова в аэропорту Кольцово после того, как студентка четвертого курса обвинила его в попытке изнасилования. Девушка заявила, что он преследовал ее, а, дойдя до ее дома, зажал в подъезде и стал домогаться. Выйдя на улицу, он начал мастурбировать — это попало на камеру домофона. По словам источника URA.RU, свою вину он признал. О том, что нападавшим оказался Сидоров, стало известно утром 25 ноября. В этот же день суд назначил ему запрет определенных действий, отпустив домой. Хотя следствие настаивало на аресте. Даниила отстранили от служения. Все, что известно об истории, — в сюжете агентства.