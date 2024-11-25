Кинотеатр и фонтан установят в заброшенном парке Екатеринбурга. Рендеры

В Основинском парке Екатеринбурга установят кинотеатр и фонтан

25 ноября 2024 в 21:07 Размер текста - 17 +

Обсуждение по развитию парка пройдет 27 ноября (архивное фото) Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU В Основинском парке Екатеринбурга хотят обустроить арт-пространство, установив кинотеатр, фонтан, творческую резиденцию и зоны отдыха. Обсуждение развития территории состоится 27 ноября. Планами на объект поделилась команда Центрального парка культуры и отдыха (ЦПКиО) имени Маяковского. «На повестке — обсуждение будущего благоустройства Основинского парка в Пионерском районе. Все, кому небезразлична его судьба, могут принять участие в общественных обсуждениях благоустройства», — следует из поста ЦПКиО в соцсетях. Готовый проект парка на 15 гектаров планируют представить в заявке на «Формирование комфортной городской среды» в 2025 году, чтобы получить финансирование. Для участия в обсуждении развития парка необходимо прийти 27 ноября в 18:30 в школу №165 (ул. Садовая, 18). О том, что Основинским парком займется руководство ЦПКиО, стало ясно в январе 2024-го. Тогда на входе в парк появилась табличка «Пойдем с нами!» — аналогичные обозначения ранее появлялись в парке Маяковского и летнем парке «Уралмаш». предварительный мастер-план реконструкции Фото: предварительный мастер-план реконструкции Фото: Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Основинском парке Екатеринбурга хотят обустроить арт-пространство, установив кинотеатр, фонтан, творческую резиденцию и зоны отдыха. Обсуждение развития территории состоится 27 ноября. Планами на объект поделилась команда Центрального парка культуры и отдыха (ЦПКиО) имени Маяковского. «На повестке — обсуждение будущего благоустройства Основинского парка в Пионерском районе. Все, кому небезразлична его судьба, могут принять участие в общественных обсуждениях благоустройства», — следует из поста ЦПКиО в соцсетях. Готовый проект парка на 15 гектаров планируют представить в заявке на «Формирование комфортной городской среды» в 2025 году, чтобы получить финансирование. Для участия в обсуждении развития парка необходимо прийти 27 ноября в 18:30 в школу №165 (ул. Садовая, 18). О том, что Основинским парком займется руководство ЦПКиО, стало ясно в январе 2024-го. Тогда на входе в парк появилась табличка «Пойдем с нами!» — аналогичные обозначения ранее появлялись в парке Маяковского и летнем парке «Уралмаш».