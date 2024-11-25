В Основинском парке Екатеринбурга хотят обустроить арт-пространство, установив кинотеатр, фонтан, творческую резиденцию и зоны отдыха. Обсуждение развития территории состоится 27 ноября. Планами на объект поделилась команда Центрального парка культуры и отдыха (ЦПКиО) имени Маяковского.
«На повестке — обсуждение будущего благоустройства Основинского парка в Пионерском районе. Все, кому небезразлична его судьба, могут принять участие в общественных обсуждениях благоустройства», — следует из поста ЦПКиО в соцсетях.
Готовый проект парка на 15 гектаров планируют представить в заявке на «Формирование комфортной городской среды» в 2025 году, чтобы получить финансирование. Для участия в обсуждении развития парка необходимо прийти 27 ноября в 18:30 в школу №165 (ул. Садовая, 18).
О том, что Основинским парком займется руководство ЦПКиО, стало ясно в январе 2024-го. Тогда на входе в парк появилась табличка «Пойдем с нами!» — аналогичные обозначения ранее появлялись в парке Маяковского и летнем парке «Уралмаш».
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