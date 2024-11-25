25 ноября 2024

В Перми грузовик после столкновения с легковушкой зацепил еще две машины

© Служба новостей «URA.RU»
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ДТП произошло на шоссе Космонавтов
ДТП произошло на шоссе Космонавтов Фото:

В Перми в массовой аварии пострадали большегруз три легковых автомобиля. ДТП произошло вечером 25 ноября, пояснила пресс-служба ГУ МВД России по Пермскому краю.

«В направлении аэропорта двигался автомобиль МАЗ, водитель которого (по предварительной информации) не выбрал безопасную дистанцию до идущего впереди Renault Duster и столкнулся с ним. После удара грузовик наехал на столб линии освещения и ограждение, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с Volkswagen и LADA Vesta», — рассказали правоохранители.

На месте происшествия женщине, которая была за рулем Volkswagen, оказана разовая помощь. Пермячка, управлявшая LADA, с травмами доставлена в больницу. 

Из-за ДТП проезд по шоссе был осложнен. Здесь образовалась пробка. На момент публикации движение на участке было восстановлено.  

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В Перми в массовой аварии пострадали большегруз три легковых автомобиля. ДТП произошло вечером 25 ноября, пояснила пресс-служба ГУ МВД России по Пермскому краю. «В направлении аэропорта двигался автомобиль МАЗ, водитель которого (по предварительной информации) не выбрал безопасную дистанцию до идущего впереди Renault Duster и столкнулся с ним. После удара грузовик наехал на столб линии освещения и ограждение, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с Volkswagen и LADA Vesta», — рассказали правоохранители. На месте происшествия женщине, которая была за рулем Volkswagen, оказана разовая помощь. Пермячка, управлявшая LADA, с травмами доставлена в больницу.  Из-за ДТП проезд по шоссе был осложнен. Здесь образовалась пробка. На момент публикации движение на участке было восстановлено.  
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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