В Перми грузовик после столкновения с легковушкой зацепил еще две машины

В Перми в массовой аварии пострадали большегруз три легковых автомобиля. ДТП произошло вечером 25 ноября, пояснила пресс-служба ГУ МВД России по Пермскому краю.
«В направлении аэропорта двигался автомобиль МАЗ, водитель которого (по предварительной информации) не выбрал безопасную дистанцию до идущего впереди Renault Duster и столкнулся с ним. После удара грузовик наехал на столб линии освещения и ограждение, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с Volkswagen и LADA Vesta», — рассказали правоохранители.
На месте происшествия женщине, которая была за рулем Volkswagen, оказана разовая помощь. Пермячка, управлявшая LADA, с травмами доставлена в больницу.
Из-за ДТП проезд по шоссе был осложнен. Здесь образовалась пробка. На момент публикации движение на участке было восстановлено.
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