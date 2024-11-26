Что вышло из сериала «Дюна: Пророчество»: сюжет и актеры

В ноябре 2024 года на телеканале HBO состоялась премьера сериала «Дюна: Пророчество». Это приквел к культовой научно-фантастической саге, действие которого разворачивается за 10 000 лет до событий оригинального романа Фрэнка Герберта и его экранизации Дени Вильнева. Подробнее о сюжете сериала, актерах, производстве и оценках — в рубрике URA.RU «Что посмотреть».
Сюжет и связь с первоисточником
«Дюна: Пророчество» основан на романе Брайана Герберта и Кевина Андерсона «Орден сестёр Дюны», который является частью расширенной вселенной «Дюны». Сериал расскажет о зарождении и становлении ордена Бене Гессерит — загадочного женского сообщества, обладающего сверхспособностями и тайно манипулирующего событиями галактического масштаба. Зрители узнают, как орден обрёл своё влияние и какие испытания ему пришлось преодолеть на этом пути.
В центре сюжета — история двух сестер из влиятельного дома Харконненов, Вали (Эмили Уотсон) и Тулы (Оливия Уильямс), которые закладывают фундамент могущества Бене Гессерит. Им предстоит столкнуться с внешними угрозами и внутренними противоречиями на пути к своей цели — взращиванию идеального правителя, который установит баланс сил в галактике. Параллельно сериал исследует политический ландшафт империи, конфликты между Великими Домами и роль спайса в жизни галактического общества.
Актерский состав и персонажи
Главные роли в сериале исполняют:
- Эмили Уотсон («Рассекая волны», «Чернобыль») — Валя Харконнен, верховная мать ордена Бене Гессерит. Целеустремлённая и решительная женщина, готовая на всё ради процветания своего ордена.
- Оливия Уильямс («Шестое чувство», «Корона») — Тула Харконнен, сестра Вали и преподобная мать. Более осторожная и прагматичная, чем Валя, но не менее преданная делу Бене Гессерит.
- Трэвис Фиммел («Викинги», «Воспитанные волками») — Десмонд Харт, харизматичный воин, бросающий вызов влиянию Бене Гессерит. Загадочный персонаж с туманным прошлым, чьи мотивы неоднозначны.
- Марк Стронг («Шерлок Холмс», «Kingsman: Секретная служба») — император Джавикко Коррино, правитель галактической империи. Могущественный, но уязвимый монарх, пытающийся сохранить свою власть в нестабильные времена.
Также в сериале задействованы молодые актёры — Джессика Барден, Эмма Каннинг, Сара-Софи Бусснина и другие. Они сыграют юные версии ключевых персонажей, чьи истории раскроются во флэшбеках. Эти временные отрезки добавляют повествованию глубины и позволяют лучше понять становление героев.
Создатели и производство
Шоураннерами «Дюны: Пророчество» выступили Дайан Адему-Джон («Империя») и Элисон Шапкер («Остаться в живых», «Грань»). Этот творческий дуэт отвечает за общее видение сериала, сценарий и подбор актёров. Первый эпизод снял режиссёр Йохан Ренк, известный по сериалам «Чернобыль» и «Викинги». Однако позже он покинул проект, и его сменила Анна Ферстер («Другой мир»).
Производством сериала занималась компания Legendary Television, которая ранее работала над фильмами Дени Вильнёва. Студия выделила на проект внушительный бюджет, позволивший воссоздать масштабные декорации и реалистичные спецэффекты. Съемки стартовали в ноябре 2022 года в Будапеште и Иордании, но вскоре были приостановлены из-за творческих разногласий. В июне 2023-го, после кадровых перестановок, работа над проектом возобновилась и завершилась в конце года.
Визуальный стиль
«Дюна: Пророчество» унаследовала узнаваемую эстетику фильмов Вильнева — величественные пейзажи далеких планет, футуристические интерьеры дворцов и строгие силуэты костюмов. Каждый кадр старается быть наполнен деталями, отсылающими к богатой истории и мифологии «Дюны». Особое внимание уделено визуальному облику Бене Гессерит — их минималистичные одеяния и загадочные ритуалы передают ауру могущества и духовности.
За операторскую работу отвечает Пьер Гилл, чей изобретательный подход к освещению и композиции кадра задает тон повествованию. Оператор искусно чередует масштабные планы и крупные детали, подчеркивая грандиозность событий и глубину персонажей. Визуальные эффекты в сериале также на высоте — от тончайшей проработки космических кораблей до впечатляющих панорам пустынных ландшафтов.
Реакция
Премьера «Дюны: Пророчество» собрала преимущественно умеренные отзывы критиков и зрителей. Рейтинг первого сезона на агрегаторе Rotten Tomatoes составил 69%, зрители на IMDb оценивают сезон на 7,5 из 10, а на российском «Кинопоиске» оценка составляет 7,3 балла.
Шоу хвалят за интригующий сюжет, сильный актёрский состав, достоверную передачу атмосферы книг и впечатляющую операторскую работу. Многие отмечают, что сериал удачно совмещает масштаб и камерность, политические интриги и личные драмы, оставаясь верным духу первоисточника. Многие поклонники оригинала отметили, что «Пророчество» дополняет и расширяет культовую сагу, не противореча ее канону.
Первый сезон «Дюны: Пророчество» состоит из 6 эпизодов, выходящих раз в неделю. Финал сезона ожидается 22 декабря 2024 года.
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