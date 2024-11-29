YouTube попросил российских пользователей удалить видео про VPN

Видеохостинг YouTube прислал некоторым российским пользователям уведомления о том, что Роскомнадзор внес их видео про VPN в список запрещенных. Платформа предупредила россиян, что в случае неудаления ролика компания будет вынуждена заблокировать материал.
«YouTube разослал части своих пользователей уведомления, что Роскомнадзор внес их ролики с методами обхода блокировок в реестр запрещенной информации... в связи с этим YouTube предупредил, что, если пользователь не удалит такой ролик самостоятельно, компания может быть вынуждена заблокировать контент», — пишет РБК.
При этом в Роскомнадзоре подтвердили информацию о том, что в компанию действительно был направлен запрос об удалении контента о VPN. По словам представителя ведомства, сейчас YouTube обязан удалить свыше 300 видеороликов, которые популяризируют использование сервисов для обхода блокировок доступа к противоправным в РФ материалам.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.