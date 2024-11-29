YouTube попросил российских пользователей удалить видео про VPN

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YouTube попросил пользователей из РФ удалить видео про VPN
YouTube попросил пользователей из РФ удалить видео про VPN Фото:

Видеохостинг YouTube прислал некоторым российским пользователям уведомления о том, что Роскомнадзор внес их видео про VPN в список запрещенных. Платформа предупредила россиян, что в случае неудаления ролика компания будет вынуждена заблокировать материал.

«YouTube разослал части своих пользователей уведомления, что Роскомнадзор внес их ролики с методами обхода блокировок в реестр запрещенной информации... в связи с этим YouTube предупредил, что, если пользователь не удалит такой ролик самостоятельно, компания может быть вынуждена заблокировать контент», — пишет РБК.

При этом в Роскомнадзоре подтвердили информацию о том, что в компанию действительно был направлен запрос об удалении контента о VPN. По словам представителя ведомства, сейчас YouTube обязан удалить свыше 300 видеороликов, которые популяризируют использование сервисов для обхода блокировок доступа к противоправным в РФ материалам.

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Видеохостинг YouTube прислал некоторым российским пользователям уведомления о том, что Роскомнадзор внес их видео про VPN в список запрещенных. Платформа предупредила россиян, что в случае неудаления ролика компания будет вынуждена заблокировать материал. «YouTube разослал части своих пользователей уведомления, что Роскомнадзор внес их ролики с методами обхода блокировок в реестр запрещенной информации... в связи с этим YouTube предупредил, что, если пользователь не удалит такой ролик самостоятельно, компания может быть вынуждена заблокировать контент», — пишет РБК. При этом в Роскомнадзоре подтвердили информацию о том, что в компанию действительно был направлен запрос об удалении контента о VPN. По словам представителя ведомства, сейчас YouTube обязан удалить свыше 300 видеороликов, которые популяризируют использование сервисов для обхода блокировок доступа к противоправным в РФ материалам.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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