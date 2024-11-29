29 ноября 2024

Златоустовцы устроили в гараже плантацию из 27 кустов конопли

© Служба новостей «URA.RU»
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Гаражи. Челябинск, недвижимость, гаражи, гаражный кооператив, частные гаражи, собственность, автогаражный кооператив
Для выращивания конопли в гараже подозреваемые установили вентиляцию и освещение Фото:

Полицейские задержали двух жителей Златоуста Челябинской области за выращивание наркосодержащих растений. Культивированием конопли они занимались в гараже. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

«Задержанные оборудовали гараж для культивирования наркосодержащих растений. При обыске были изъяты 27 кустов, а также расфасованные для закладок свертки с каннабисом. Их общий вес составил 12,5 грамма», — сообщили в областном главке МВД.

Полицейские уточнили, что при задержании у мужчин обнаружили сверток с наркотиком. Они намеревались сбыть его через интернет-магазин, предварительно сделав закладки. Против молодых людей возбудили уголовное дело. Их подозревают в незаконном культивировании наркосодержащих растений в крупном размере, совершенном группой лиц по предварительному сговору. Мужчинам грозит до 15 лет колонии.

Как ранее писало URA.RU, 50-летний житель ЯНОА также организовал наркоферму в гараже. Полицейские обнаружили и изъяли 13 горшков с кустами конопли.

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Полицейские задержали двух жителей Златоуста Челябинской области за выращивание наркосодержащих растений. Культивированием конопли они занимались в гараже. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по региону. «Задержанные оборудовали гараж для культивирования наркосодержащих растений. При обыске были изъяты 27 кустов, а также расфасованные для закладок свертки с каннабисом. Их общий вес составил 12,5 грамма», — сообщили в областном главке МВД. Полицейские уточнили, что при задержании у мужчин обнаружили сверток с наркотиком. Они намеревались сбыть его через интернет-магазин, предварительно сделав закладки. Против молодых людей возбудили уголовное дело. Их подозревают в незаконном культивировании наркосодержащих растений в крупном размере, совершенном группой лиц по предварительному сговору. Мужчинам грозит до 15 лет колонии. Как ранее писало URA.RU, 50-летний житель ЯНОА также организовал наркоферму в гараже. Полицейские обнаружили и изъяли 13 горшков с кустами конопли.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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