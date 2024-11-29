Златоустовцы устроили в гараже плантацию из 27 кустов конопли

30 ноября 2024 в 11:51 Размер текста - 17 +

Для выращивания конопли в гараже подозреваемые установили вентиляцию и освещение Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Полицейские задержали двух жителей Златоуста Челябинской области за выращивание наркосодержащих растений. Культивированием конопли они занимались в гараже. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по региону. «Задержанные оборудовали гараж для культивирования наркосодержащих растений. При обыске были изъяты 27 кустов, а также расфасованные для закладок свертки с каннабисом. Их общий вес составил 12,5 грамма», — сообщили в областном главке МВД. Полицейские уточнили, что при задержании у мужчин обнаружили сверток с наркотиком. Они намеревались сбыть его через интернет-магазин, предварительно сделав закладки. Против молодых людей возбудили уголовное дело. Их подозревают в незаконном культивировании наркосодержащих растений в крупном размере, совершенном группой лиц по предварительному сговору. Мужчинам грозит до 15 лет колонии. Как ранее писало URA.RU, 50-летний житель ЯНОА также организовал наркоферму в гараже. Полицейские обнаружили и изъяли 13 горшков с кустами конопли. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Полицейские задержали двух жителей Златоуста Челябинской области за выращивание наркосодержащих растений. Культивированием конопли они занимались в гараже. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по региону. «Задержанные оборудовали гараж для культивирования наркосодержащих растений. При обыске были изъяты 27 кустов, а также расфасованные для закладок свертки с каннабисом. Их общий вес составил 12,5 грамма», — сообщили в областном главке МВД. Полицейские уточнили, что при задержании у мужчин обнаружили сверток с наркотиком. Они намеревались сбыть его через интернет-магазин, предварительно сделав закладки. Против молодых людей возбудили уголовное дело. Их подозревают в незаконном культивировании наркосодержащих растений в крупном размере, совершенном группой лиц по предварительному сговору. Мужчинам грозит до 15 лет колонии. Как ранее писало URA.RU, 50-летний житель ЯНОА также организовал наркоферму в гараже. Полицейские обнаружили и изъяли 13 горшков с кустами конопли.