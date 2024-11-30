Екатеринбургский школьник Дмитрий Яровой показал свою коллекцию камней в детском шоу «Чудо» на НТВ. Передачу ведет юморист и актер Арсений Попов, наиболее известный по программе «Импровизация». Он подарил мальчику гитару. Выпуск шоу вышел в эфир 30 ноября.
«Я нашел камень, он мне понравился, я решил загуглить, что это за камень — это оказался змеевик», — рассказал Дима ведущему о том, как начал собирать камни. По словам мальчика, самый большой камень из коллекции в 170 штук — мрамор. Среди самых дорогих камней ребенка оказались сердолик, аметист и горный хрусталь. Отвечая на вопрос комика о самых известных камнях, Дима заявил: «Самый большой, драгоценный алмаз в мире — это мой папа».
Вскоре Дима Яровой показал свой музей камней, который назвали в шоу «Чудо камни». Во время осмотра коллекции Арсений Попов шуточно не угадал ни одного названия, кроме змеевика. Мальчик увлекается футболом, занимается вокалом и ходил на прыжки в воду. Его мечта — стать певцом. В конце комик подарил школьнику гитару, чтобы не рисковать дать камень, уже имеющийся в собрании Димы.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!