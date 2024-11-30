30 ноября 2024

Мальчик из Екатеринбурга показал известному комику музей камней в ТВ-шоу. Фото

Школьник Дмитрий Яровой из Екатеринбурга показал коллекцию камней в шоу «Чудо»
© Служба новостей «URA.RU»
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Коллекция Димы насчитывает 170 камней
Коллекция Димы насчитывает 170 камней Фото:

Екатеринбургский школьник Дмитрий Яровой показал свою коллекцию камней в детском шоу «Чудо» на НТВ. Передачу ведет юморист и актер Арсений Попов, наиболее известный по программе «Импровизация». Он подарил мальчику гитару. Выпуск шоу вышел в эфир 30 ноября.

«Я нашел камень, он мне понравился, я решил загуглить, что это за камень — это оказался змеевик», — рассказал Дима ведущему о том, как начал собирать камни. По словам мальчика, самый большой камень из коллекции в 170 штук — мрамор. Среди самых дорогих камней ребенка оказались сердолик, аметист и горный хрусталь. Отвечая на вопрос комика о самых известных камнях, Дима заявил: «Самый большой, драгоценный алмаз в мире — это мой папа».

Вскоре Дима Яровой показал свой музей камней, который назвали в шоу «Чудо камни». Во время осмотра коллекции Арсений Попов шуточно не угадал ни одного названия, кроме змеевика. Мальчик увлекается футболом, занимается вокалом и ходил на прыжки в воду. Его мечта — стать певцом. В конце комик подарил школьнику гитару, чтобы не рисковать дать камень, уже имеющийся в собрании Димы.

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Екатеринбургский школьник Дмитрий Яровой показал свою коллекцию камней в детском шоу «Чудо» на НТВ. Передачу ведет юморист и актер Арсений Попов, наиболее известный по программе «Импровизация». Он подарил мальчику гитару. Выпуск шоу вышел в эфир 30 ноября. «Я нашел камень, он мне понравился, я решил загуглить, что это за камень — это оказался змеевик», — рассказал Дима ведущему о том, как начал собирать камни. По словам мальчика, самый большой камень из коллекции в 170 штук — мрамор. Среди самых дорогих камней ребенка оказались сердолик, аметист и горный хрусталь. Отвечая на вопрос комика о самых известных камнях, Дима заявил: «Самый большой, драгоценный алмаз в мире — это мой папа». Вскоре Дима Яровой показал свой музей камней, который назвали в шоу «Чудо камни». Во время осмотра коллекции Арсений Попов шуточно не угадал ни одного названия, кроме змеевика. Мальчик увлекается футболом, занимается вокалом и ходил на прыжки в воду. Его мечта — стать певцом. В конце комик подарил школьнику гитару, чтобы не рисковать дать камень, уже имеющийся в собрании Димы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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