В ХМАО ограничили скорость на федеральной трассе из-за метели

На федеральной трассе «Югра» в Ханты-Мансийском автономном округе временно ограничили скорость движения до 70 км/ч из-за снегопада и сильного ветра. Об этом сообщило Управление автомобильных дорог Югры.
«В связи с неблагоприятными погодными условиями (снег, ветер, плохая видимость), вводится временное ограничение скорости 70 км/ч на автомобильной дороге „Югра“. Ограничение вводится с 11 по 141 км автодороги», — указал Управтодор в telegram-канале.
Причиной введения ограничений стали неблагоприятные погодные условия: снег, ветер и ухудшение видимости. Водителей также призывают придерживаться правил дорожного движения и соблюдать дистанцию.
Ранее URA.RU писало, что в ХМАО бушуют снегопад и ветер. Они сильно снижают видимость на дорогах.
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