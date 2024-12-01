01 декабря 2024
30 ноября 2024

В ХМАО ограничили скорость на федеральной трассе из-за метели

© Служба новостей «URA.RU»
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В ХМАО ограничили скорость автомобилей из-за снегопада
В ХМАО ограничили скорость автомобилей из-за снегопада Фото:

На федеральной трассе «Югра» в Ханты-Мансийском автономном округе временно ограничили скорость движения до 70 км/ч из-за снегопада и сильного ветра. Об этом сообщило Управление автомобильных дорог Югры.

«В связи с неблагоприятными погодными условиями (снег, ветер, плохая видимость), вводится временное ограничение скорости 70 км/ч на автомобильной дороге „Югра“. Ограничение вводится с 11 по 141 км автодороги», — указал Управтодор в telegram-канале.

Причиной введения ограничений стали неблагоприятные погодные условия: снег, ветер и ухудшение видимости. Водителей также призывают придерживаться правил дорожного движения и соблюдать дистанцию.

Ранее URA.RU писало, что в ХМАО бушуют снегопад и ветер. Они сильно снижают видимость на дорогах.

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На федеральной трассе «Югра» в Ханты-Мансийском автономном округе временно ограничили скорость движения до 70 км/ч из-за снегопада и сильного ветра. Об этом сообщило Управление автомобильных дорог Югры. «В связи с неблагоприятными погодными условиями (снег, ветер, плохая видимость), вводится временное ограничение скорости 70 км/ч на автомобильной дороге „Югра“. Ограничение вводится с 11 по 141 км автодороги», — указал Управтодор в telegram-канале. Причиной введения ограничений стали неблагоприятные погодные условия: снег, ветер и ухудшение видимости. Водителей также призывают придерживаться правил дорожного движения и соблюдать дистанцию. Ранее URA.RU писало, что в ХМАО бушуют снегопад и ветер. Они сильно снижают видимость на дорогах.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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