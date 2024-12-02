Губернатор ХМАО начал подготовку к своему первому посланию югорчанам

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Губернатор ХМАО Руслан Кухарук выступит со своим первым инвестпосланием
Губернатор ХМАО Руслан Кухарук выступит со своим первым инвестпосланием Фото:

Губернатор ХМАО Руслан Кухарук начал подготовку к своему первому посланию. На заседании комитета окружной думы по законодательству, вопросам государственной власти и местному самоуправлению начальник государственно-правового управления Кирилл Дмитриев анонсировал первоначальную дату, передает журналист URA.RU.

«Послание губернатора намечено на 12 декабря», — уточнил Дмитриев. На эту дату также анонсировано было анонсировано заседание думы.

Однако источники в окружном правительстве отмечают, что сроки, вероятнее всего, перенесут. «Декабрьский график очень плотный: 5 числа пройдет первая прямая линия главы региона, 10-го все съедутся на день рождения Югры, на 12 планировалось послание в думе. Чисто физически все это подготовить в одно время очень сложно», — замечает инсайдер.

В план работы думы в итоге внесли два заседания в один день — 19 декабря. Отчет пройдет на заседании окружной думы в присутствии депутатов, общественников и югорского кабмина.

Ранее URA.RU анонсировало прямую линию главы региона. Она пройдет 5 декабря в 16.00.

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Губернатор ХМАО Руслан Кухарук начал подготовку к своему первому посланию. На заседании комитета окружной думы по законодательству, вопросам государственной власти и местному самоуправлению начальник государственно-правового управления Кирилл Дмитриев анонсировал первоначальную дату, передает журналист URA.RU. «Послание губернатора намечено на 12 декабря», — уточнил Дмитриев. На эту дату также анонсировано было анонсировано заседание думы. Однако источники в окружном правительстве отмечают, что сроки, вероятнее всего, перенесут. «Декабрьский график очень плотный: 5 числа пройдет первая прямая линия главы региона, 10-го все съедутся на день рождения Югры, на 12 планировалось послание в думе. Чисто физически все это подготовить в одно время очень сложно», — замечает инсайдер. В план работы думы в итоге внесли два заседания в один день — 19 декабря. Отчет пройдет на заседании окружной думы в присутствии депутатов, общественников и югорского кабмина. Ранее URA.RU анонсировало прямую линию главы региона. Она пройдет 5 декабря в 16.00.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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