Дорожники перекроют центральную улицу в городе ХМАО

На улице Толстого перекроют дорогу из-за очистки снега
В Югорске временно перекроют улицу Толстого 4 декабря. Дорожные службы запланировали здесь очистку снега.
«Перекроют улицу Толстого. В связи с проведением чистки дороги от снега 4 декабря будет временно ограничено движение с 9:00 до окончания работ на участке дороги от кольца до улицы Газовиков», — говорится в telegram-канале мэрии города.
Ранее URA.RU рассказывало, что с начала декабря в ХМАО установится минусовая до 20-градусных морозов. С середины до конца месяца установится пасмурная погода со снегопадом.
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