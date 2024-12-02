02 декабря 2024

Дорожники перекроют центральную улицу в городе ХМАО

В Югорске перекроют центральную улицу из-за уборки снега
© Служба новостей «URA.RU»
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На улице Толстого перекроют дорогу из-за очистки снега
На улице Толстого перекроют дорогу из-за очистки снега Фото:

В Югорске временно перекроют улицу Толстого 4 декабря. Дорожные службы запланировали здесь очистку снега.

«Перекроют улицу Толстого. В связи с проведением чистки дороги от снега 4 декабря будет временно ограничено движение с 9:00 до окончания работ на участке дороги от кольца до улицы Газовиков», — говорится в telegram-канале мэрии города.

Ранее URA.RU рассказывало, что с начала декабря в ХМАО установится минусовая до 20-градусных морозов. С середины до конца месяца установится пасмурная погода со снегопадом.

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В Югорске временно перекроют улицу Толстого 4 декабря. Дорожные службы запланировали здесь очистку снега. «Перекроют улицу Толстого. В связи с проведением чистки дороги от снега 4 декабря будет временно ограничено движение с 9:00 до окончания работ на участке дороги от кольца до улицы Газовиков», — говорится в telegram-канале мэрии города. Ранее URA.RU рассказывало, что с начала декабря в ХМАО установится минусовая до 20-градусных морозов. С середины до конца месяца установится пасмурная погода со снегопадом.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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