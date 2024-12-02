В крупном районе под Челябинском ликвидируют 16 муниципалитетов

03 декабря 2024 в 14:10 Размер текста - 17 +

Алексей Текслер объявил о преобразовании районов области в муниципальные округа Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Примыкающий к Челябинску Красноармейский район планируют преобразовать в муниципальный округ. Старт процедуре преобразования, в ходе которой будут ликвидированы сельские поселения, дали депутаты райсобрания. «Инициировать преобразование сельских поселений, входящих в состав Красноармейского муниципального района, с последующим наделением вновь образованного муниципального образования статусом Красноармейский муниципальный округ. Назначить и провести публичные слушания по вопросу преобразования поселений», — говорится в решении райсобрания. В процессе реорганизации будут ликвидированы как муниципальные образования сам район, а также 15 сельских поселений. Это произойдет после того, как жители Алабугского, Баландинского, Березовского, Бродокалмакского, Дубровского и других поселений района на публичных слушаниях одобрят решение о преобразовании. После этого все сельсоветы будут распущены, а главы поселений перейдут на работу в администрацию новообразованного муниципального округа. Старт преобразования районов в округа был дан в 2022 году, когда округом стал Коркинский район, объединившийся вместе с городом Коркино в муниципальный округ. Это положило конец многолетнему противостоянию районных и городских властей. В 2024 году округами стали Саткинский, Пластовский и Нязепетровский районы. В ноябре губернатор Алексей Текслер объявил, что оставшиеся 23 района области также будут преобразованы в муниципальные округа. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Примыкающий к Челябинску Красноармейский район планируют преобразовать в муниципальный округ. Старт процедуре преобразования, в ходе которой будут ликвидированы сельские поселения, дали депутаты райсобрания. «Инициировать преобразование сельских поселений, входящих в состав Красноармейского муниципального района, с последующим наделением вновь образованного муниципального образования статусом Красноармейский муниципальный округ. Назначить и провести публичные слушания по вопросу преобразования поселений», — говорится в решении райсобрания. В процессе реорганизации будут ликвидированы как муниципальные образования сам район, а также 15 сельских поселений. Это произойдет после того, как жители Алабугского, Баландинского, Березовского, Бродокалмакского, Дубровского и других поселений района на публичных слушаниях одобрят решение о преобразовании. После этого все сельсоветы будут распущены, а главы поселений перейдут на работу в администрацию новообразованного муниципального округа. Старт преобразования районов в округа был дан в 2022 году, когда округом стал Коркинский район, объединившийся вместе с городом Коркино в муниципальный округ. Это положило конец многолетнему противостоянию районных и городских властей. В 2024 году округами стали Саткинский, Пластовский и Нязепетровский районы. В ноябре губернатор Алексей Текслер объявил, что оставшиеся 23 района области также будут преобразованы в муниципальные округа.