02 декабря 2024

В крупном районе под Челябинском ликвидируют 16 муниципалитетов

© Служба новостей «URA.RU»
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Алексей Текслер в троллейбусном депо Синара. Челябинск, текслер алексей
Алексей Текслер объявил о преобразовании районов области в муниципальные округа Фото:

Примыкающий к Челябинску Красноармейский район планируют преобразовать в муниципальный округ. Старт процедуре преобразования, в ходе которой будут ликвидированы сельские поселения, дали депутаты райсобрания.

«Инициировать преобразование сельских поселений, входящих в состав Красноармейского муниципального района, с последующим наделением вновь образованного муниципального образования статусом Красноармейский муниципальный округ. Назначить и провести публичные слушания по вопросу преобразования поселений», — говорится в решении райсобрания.

В процессе реорганизации будут ликвидированы как муниципальные образования сам район, а также 15 сельских поселений. Это произойдет после того, как жители Алабугского, Баландинского, Березовского, Бродокалмакского, Дубровского и других поселений района на публичных слушаниях одобрят решение о преобразовании. После этого все сельсоветы будут распущены, а главы поселений перейдут на работу в администрацию новообразованного муниципального округа.

Старт преобразования районов в округа был дан в 2022 году, когда округом стал Коркинский район, объединившийся вместе с городом Коркино в муниципальный округ. Это положило конец многолетнему противостоянию районных и городских властей. В 2024 году округами стали Саткинский, Пластовский и Нязепетровский районы. В ноябре губернатор Алексей Текслер объявил, что оставшиеся 23 района области также будут преобразованы в муниципальные округа.

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Примыкающий к Челябинску Красноармейский район планируют преобразовать в муниципальный округ. Старт процедуре преобразования, в ходе которой будут ликвидированы сельские поселения, дали депутаты райсобрания. «Инициировать преобразование сельских поселений, входящих в состав Красноармейского муниципального района, с последующим наделением вновь образованного муниципального образования статусом Красноармейский муниципальный округ. Назначить и провести публичные слушания по вопросу преобразования поселений», — говорится в решении райсобрания. В процессе реорганизации будут ликвидированы как муниципальные образования сам район, а также 15 сельских поселений. Это произойдет после того, как жители Алабугского, Баландинского, Березовского, Бродокалмакского, Дубровского и других поселений района на публичных слушаниях одобрят решение о преобразовании. После этого все сельсоветы будут распущены, а главы поселений перейдут на работу в администрацию новообразованного муниципального округа. Старт преобразования районов в округа был дан в 2022 году, когда округом стал Коркинский район, объединившийся вместе с городом Коркино в муниципальный округ. Это положило конец многолетнему противостоянию районных и городских властей. В 2024 году округами стали Саткинский, Пластовский и Нязепетровский районы. В ноябре губернатор Алексей Текслер объявил, что оставшиеся 23 района области также будут преобразованы в муниципальные округа.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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