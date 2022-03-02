В Челябинской области начали объединение трех муниципалитетов

Слияние муниципалитетов губернатор Алексей Текслер одобрил еще в 2019 году на встрече с главой Коркинского района Натальей Лощининой Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Депутаты Коркинского района (Челябинская область) 3 марта одобрили объединение в один муниципальный округ города Коркино и поселков городского типа Роза и Первомайский. Соответствующее решение было принято на внеочередной сессии, рассказал URA.RU глава района Наталья Лощинина.

«Депутаты проголосовали „за“ после уточнения границ района с соседними: Копейском, Сосновским и Еткульским районами. Теперь проект соответствующего областного закона „О статусе и границах Коркинского муниципального округа“ будет направлен на рассмотрение заксобрания Челябинской области. Также депутаты приняли еще два решения, дополняющих документ. В частности, речь идет о перечне населенных пунктов в составе нового округа и названиях новых органов местного самоуправления», — пояснила URA.RU Лощинина.

По ее словам, уже в марте документы должны пройти согласование в комитетах областного парламента. Спустя месяц предполагается принять закон о назначении срока выборов в органы власти муниципального округа, чтобы провести их в сентябре. До этого времени администрации и депутаты поселений продолжат свою работу. Затем их функции примет на себя единая администрация и собрание депутатов, что позволит снизить расходы на чиновничий аппарат и прекратить тянувшуюся годами «войну всех против всех».

Идею преобразования Коркинского района в округ губернатор Алексей Текслер поддержал в августе 2019 года на встрече с жителями. Тогда же стартовал объединительный процесс, который на первых порах столкнулся с неприятием местных элит. Так, депутаты Первомайского дали согласие лишь в феврале — спустя два года после положительного решения народных избранников Розы.

В итоге Коркинский район станет первым в области, где применят новый федеральный закон о публичной власти. Он предполагает ликвидацию советов депутатов в малых городах и поселениях, а также внутригородских районов Челябинска как отдельных муниципалитетов.

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