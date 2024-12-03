В ХМАО резко вернется плюсовая температура

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В отдельных районах ХМАО потеплеет до +2
В отдельных районах ХМАО потеплеет до +2 Фото:

В Ханты-Мансийском автономном округе прогнозируют на четверг, 5 декабря, резкое потепление и сильный ветер почти в 20 метров в секунду. В отдельных районах региона температура воздуха поднимется с -6 до +2 градусов, сообщает окружной Гидрометцентр.

«В четверг 5 декабря облачно с прояснениями. Небольшие, местами умеренные осадки (снег, мокрый снег, дождь). Ветер западной четверти 7-12 м/с , местами порывы до 17 м/с . Температура ночью -1,-6, днем +2, -3», — сообщают на своем сайте синоптики.

В Сургуте в четверг ожидается от -6 до -1 с дождем и снегом, согласно данным «Яндекс погоды». Аналогичные осадки прогнозируют в Нижневартовске с температурой от -5 до -1. А в Ханты-Мансийске будет от -8 до -1 градусов.

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В Ханты-Мансийском автономном округе прогнозируют на четверг, 5 декабря, резкое потепление и сильный ветер почти в 20 метров в секунду. В отдельных районах региона температура воздуха поднимется с -6 до +2 градусов, сообщает окружной Гидрометцентр. «В четверг 5 декабря облачно с прояснениями. Небольшие, местами умеренные осадки (снег, мокрый снег, дождь). Ветер западной четверти 7-12 м/с , местами порывы до 17 м/с . Температура ночью -1,-6, днем +2, -3», — сообщают на своем сайте синоптики. В Сургуте в четверг ожидается от -6 до -1 с дождем и снегом, согласно данным «Яндекс погоды». Аналогичные осадки прогнозируют в Нижневартовске с температурой от -5 до -1. А в Ханты-Мансийске будет от -8 до -1 градусов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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