На Старовартовском кольце, пресечении улиц Ханты-Мансийской и 60 лет Октября, города Нижневартовск (ХМАО), водитель питбайка въехал в автомобиль Росгвардии. Об этом сообщили в telegram-канале «Такой Вартовск».
«Питбайкер влетел в машину Росгвардии на Старовартовском кольце», — рассказали в telegram-канале. К публикации приложили видео с камер видеонаблюдения.
На видео видно, как питбайкер на большой скорости врезается в машину и переворачивается. Водитель легковушки не пострадал, но гонщик доставлен в больницу.
В пресс-службу ведомства направлен запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответ на него ожидается.
Ранее URA.RU сообщало о ДТП со смертельным исходом. В Нефтеюганском районе водитель Lada Largus выехал на встречную полосу и столкнулся с Toyota.
