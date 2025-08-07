07 августа 2025

В ХМАО питбайкер врезался в машину Росгвардии. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Водителя питбайка доставили в больницу
Водителя питбайка доставили в больницу Фото:

На Старовартовском кольце, пресечении улиц Ханты-Мансийской и 60 лет Октября, города Нижневартовск (ХМАО), водитель питбайка въехал в автомобиль Росгвардии. Об этом сообщили в telegram-канале «Такой Вартовск».

«Питбайкер влетел в машину Росгвардии на Старовартовском кольце», — рассказали в telegram-канале. К публикации приложили видео с камер видеонаблюдения.

На видео видно, как питбайкер на большой скорости врезается в машину и переворачивается. Водитель легковушки не пострадал, но гонщик доставлен в больницу.

В пресс-службу ведомства направлен запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответ на него ожидается.

Ранее URA.RU сообщало о ДТП со смертельным исходом. В Нефтеюганском районе водитель Lada Largus выехал на встречную полосу и столкнулся с Toyota.

© Служба новостей «URA.RU»
