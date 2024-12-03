Общество К Новому году екатеринбуржцев лишили огромного популярного катка Возле «Екатеринбург-ЭКСПО» в 2025 году не будет катка 04 декабря 2024 в 11:34 Размер текста - 17 + Каток возле «ЭКСПО» заливали с 2017 года, исключением был лишь ковидный 2020 год Фото: Размик Закарян © URA.RU Впервые за шесть лет возле «Екатеринбург-ЭКСПО» не будет уличных зимних развлечений. От катка с безлимитным катанием и дискотеками отказались из-за нового подхода к организации «ЭкспоЕлки», рассказали URA.RU организаторы. «Нынче решили использовать новую концепцию проекта, поэтому все праздничные активности сосредоточатся в павильонах», — пояснили представители площадки. В прошлые годы на улице располагались 30-метровая живая елка, ледовый городок, площадка для катания на коньках, фудкорт, проводились дискотеки. Вместо этого горожан ждут более 60 аттракционов: механические карусели, батутный парк, VR- и digital-зоны, новогодняя программа «Академия новогодних чудес», представления фокусника. Здесь же каждый день в январские праздники будет проходить цирковое шоу Владимира Дерябкина (цирк Никулина). А где точно будут работать катки в сезон 2024-2025 — в отдельном материале URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Впервые за шесть лет возле «Екатеринбург-ЭКСПО» не будет уличных зимних развлечений. От катка с безлимитным катанием и дискотеками отказались из-за нового подхода к организации «ЭкспоЕлки», рассказали URA.RU организаторы. «Нынче решили использовать новую концепцию проекта, поэтому все праздничные активности сосредоточатся в павильонах», — пояснили представители площадки. В прошлые годы на улице располагались 30-метровая живая елка, ледовый городок, площадка для катания на коньках, фудкорт, проводились дискотеки. Вместо этого горожан ждут более 60 аттракционов: механические карусели, батутный парк, VR- и digital-зоны, новогодняя программа «Академия новогодних чудес», представления фокусника. Здесь же каждый день в январские праздники будет проходить цирковое шоу Владимира Дерябкина (цирк Никулина). А где точно будут работать катки в сезон 2024-2025 — в отдельном материале URA.RU. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям