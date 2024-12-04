Свердловский медик отказался озвучивать негативные прогнозы раненым бойцам СВО

05 декабря 2024 в 10:45 Размер текста - 17 +

Арсений уверен, что пострадавших в бою солдат важно поддерживать морально (архивное фото) Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Студент Уральского государственного медицинского университета (УГМУ) Арсений Кисляков, который с 2022 года находится в зоне СВО, принял необычное решение: он отказался сообщать раненым солдатам негативные прогнозы о состоянии их здоровья. В беседе с URA.RU он отметил, что поддержка морального духа бойцов — это неотъемлемая часть работы медиков. «В фильмах сценаристы часто изображают врачей, которые прямо и смело сообщают страшные известия, но на деле все иначе. Я решил никогда не говорить раненому солдату о плохом прогнозе. Важно отвлечь пациента от негативных мыслей, поддерживать его дух, разговаривая о том, что ему близко и дорого: о семье, друзьях, жизни до СВО. В конце концов, сохранять надежду — значит сохранять жизнь даже в самых сложных обстоятельствах», — отметил Кисляков. По распоряжению президента России Владимира Путина Арсений был удостоен медали Луки Крымского за свою работу в Донецкой Народной Республике. Основной его вклад заключается не только в предоставлении первой помощи пострадавшим, но и в организации контроля за хранением и транспортировкой медицинских препаратов. Эта деятельность способствует обеспечению безопасности здоровья как военных, так и гражданского населения региона. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Студент Уральского государственного медицинского университета (УГМУ) Арсений Кисляков, который с 2022 года находится в зоне СВО, принял необычное решение: он отказался сообщать раненым солдатам негативные прогнозы о состоянии их здоровья. В беседе с URA.RU он отметил, что поддержка морального духа бойцов — это неотъемлемая часть работы медиков. «В фильмах сценаристы часто изображают врачей, которые прямо и смело сообщают страшные известия, но на деле все иначе. Я решил никогда не говорить раненому солдату о плохом прогнозе. Важно отвлечь пациента от негативных мыслей, поддерживать его дух, разговаривая о том, что ему близко и дорого: о семье, друзьях, жизни до СВО. В конце концов, сохранять надежду — значит сохранять жизнь даже в самых сложных обстоятельствах», — отметил Кисляков. По распоряжению президента России Владимира Путина Арсений был удостоен медали Луки Крымского за свою работу в Донецкой Народной Республике. Основной его вклад заключается не только в предоставлении первой помощи пострадавшим, но и в организации контроля за хранением и транспортировкой медицинских препаратов. Эта деятельность способствует обеспечению безопасности здоровья как военных, так и гражданского населения региона.