04 декабря 2024

Свердловский медик отказался озвучивать негативные прогнозы раненым бойцам СВО

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Арсений уверен, что пострадавших в бою солдат важно поддерживать морально (архивное фото) Фото:
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Студент Уральского государственного медицинского университета (УГМУ) Арсений Кисляков, который с 2022 года находится в зоне СВО, принял необычное решение: он отказался сообщать раненым солдатам негативные прогнозы о состоянии их здоровья. В беседе с URA.RU он отметил, что поддержка морального духа бойцов — это неотъемлемая часть работы медиков.

«В фильмах сценаристы часто изображают врачей, которые прямо и смело сообщают страшные известия, но на деле все иначе. Я решил никогда не говорить раненому солдату о плохом прогнозе. Важно отвлечь пациента от негативных мыслей, поддерживать его дух, разговаривая о том, что ему близко и дорого: о семье, друзьях, жизни до СВО. В конце концов, сохранять надежду — значит сохранять жизнь даже в самых сложных обстоятельствах», — отметил Кисляков.

По распоряжению президента России Владимира Путина Арсений был удостоен медали Луки Крымского за свою работу в Донецкой Народной Республике. Основной его вклад заключается не только в предоставлении первой помощи пострадавшим, но и в организации контроля за хранением и транспортировкой медицинских препаратов. Эта деятельность способствует обеспечению безопасности здоровья как военных, так и гражданского населения региона.

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Студент Уральского государственного медицинского университета (УГМУ) Арсений Кисляков, который с 2022 года находится в зоне СВО, принял необычное решение: он отказался сообщать раненым солдатам негативные прогнозы о состоянии их здоровья. В беседе с URA.RU он отметил, что поддержка морального духа бойцов — это неотъемлемая часть работы медиков. «В фильмах сценаристы часто изображают врачей, которые прямо и смело сообщают страшные известия, но на деле все иначе. Я решил никогда не говорить раненому солдату о плохом прогнозе. Важно отвлечь пациента от негативных мыслей, поддерживать его дух, разговаривая о том, что ему близко и дорого: о семье, друзьях, жизни до СВО. В конце концов, сохранять надежду — значит сохранять жизнь даже в самых сложных обстоятельствах», — отметил Кисляков. По распоряжению президента России Владимира Путина Арсений был удостоен медали Луки Крымского за свою работу в Донецкой Народной Республике. Основной его вклад заключается не только в предоставлении первой помощи пострадавшим, но и в организации контроля за хранением и транспортировкой медицинских препаратов. Эта деятельность способствует обеспечению безопасности здоровья как военных, так и гражданского населения региона.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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