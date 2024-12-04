04 декабря 2024

Экс-организатор пермских фестивалей Хомяков трудоустроился в структуру минспорта

© Служба новостей «URA.RU»
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Андрей Хомяков занял должность замдиректора
Андрей Хомяков занял должность замдиректора Фото:

Бывший руководитель МБУК «Пермская дирекция» Андрей Хомяков трудоустроился в ГАУ «Управление по организации и проведению спортивных и физкультурных мероприятий». Она подчиняется министерству физической культуры и спорта Пермского края.

«В ГАУ „Управление по организации и проведению спортивных и физкультурных мероприятий“ Хомяков занял должность заместителя директора», — пишет «Коммерсант-Прикамье». В самой организации изданию подтвердили назначение.

МБУК «Пермская дирекция», где ранее трудился Хомяков было создано в 2008 году. Сам Хомяков ушел оттуда в августе по собственному желанию.

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Бывший руководитель МБУК «Пермская дирекция» Андрей Хомяков трудоустроился в ГАУ «Управление по организации и проведению спортивных и физкультурных мероприятий». Она подчиняется министерству физической культуры и спорта Пермского края. «В ГАУ „Управление по организации и проведению спортивных и физкультурных мероприятий“ Хомяков занял должность заместителя директора», — пишет «Коммерсант-Прикамье». В самой организации изданию подтвердили назначение. МБУК «Пермская дирекция», где ранее трудился Хомяков было создано в 2008 году. Сам Хомяков ушел оттуда в августе по собственному желанию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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