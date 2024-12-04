Экс-организатор пермских фестивалей Хомяков трудоустроился в структуру минспорта

Андрей Хомяков занял должность замдиректора
Бывший руководитель МБУК «Пермская дирекция» Андрей Хомяков трудоустроился в ГАУ «Управление по организации и проведению спортивных и физкультурных мероприятий». Она подчиняется министерству физической культуры и спорта Пермского края.
«В ГАУ „Управление по организации и проведению спортивных и физкультурных мероприятий“ Хомяков занял должность заместителя директора», — пишет «Коммерсант-Прикамье». В самой организации изданию подтвердили назначение.
МБУК «Пермская дирекция», где ранее трудился Хомяков было создано в 2008 году. Сам Хомяков ушел оттуда в августе по собственному желанию.
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