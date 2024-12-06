Депутаты предложили выдавать маткапитал на руки, если родитель на СВО

Участникам СВО разрешат получать маткапитал единовременной выплатой
© Служба новостей «URA.RU»
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Депутаты хотят разрешить участникам СВО получать маткапитал единовременной выплатой
Депутаты хотят разрешить участникам СВО получать маткапитал единовременной выплатой Фото:

В Госдуму внесли законопроект, предлагающий выдавать маткапитал единовременной выплатой, если гражданин, имеющий на него право, находится на СВО. Текст законопроекта опубликован на сайте Думы.

«В целях обеспечения высокого уровня поддержки семей участников специальной военной операции предлагается расширить возможные направления использования материнского (семейного) капитала путем получения единовременной выплаты в размере материнского (семейного) капитала в полном объеме или в части, оставшейся неиспользованной на момент подачи заявления», — говорится в документе. Регулирование правил предоставления маткапитала в виде единовременной выплаты авторы законопроекта предлагают отнести к полномочиям Правительства РФ.

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В Госдуму внесли законопроект, предлагающий выдавать маткапитал единовременной выплатой, если гражданин, имеющий на него право, находится на СВО. Текст законопроекта опубликован на сайте Думы. «В целях обеспечения высокого уровня поддержки семей участников специальной военной операции предлагается расширить возможные направления использования материнского (семейного) капитала путем получения единовременной выплаты в размере материнского (семейного) капитала в полном объеме или в части, оставшейся неиспользованной на момент подачи заявления», — говорится в документе. Регулирование правил предоставления маткапитала в виде единовременной выплаты авторы законопроекта предлагают отнести к полномочиям Правительства РФ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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