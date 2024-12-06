Депутаты предложили выдавать маткапитал на руки, если родитель на СВО

В Госдуму внесли законопроект, предлагающий выдавать маткапитал единовременной выплатой, если гражданин, имеющий на него право, находится на СВО. Текст законопроекта опубликован на сайте Думы.
«В целях обеспечения высокого уровня поддержки семей участников специальной военной операции предлагается расширить возможные направления использования материнского (семейного) капитала путем получения единовременной выплаты в размере материнского (семейного) капитала в полном объеме или в части, оставшейся неиспользованной на момент подачи заявления», — говорится в документе. Регулирование правил предоставления маткапитала в виде единовременной выплаты авторы законопроекта предлагают отнести к полномочиям Правительства РФ.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.