В Татарстане объявили режим «Беспилотная опасность»

В направлении республики могут двигаться дроны ВСУ
новость из сюжетаУкраинские атаки по российским регионам
В Татарстане был введен режим повышенной опасности в связи с угрозой атаки беспилотников ВСУ. Об этом сообщили в официальном telegram-канале республики.
«В Татарстане в 5:18 объявлен режим „Беспилотная опасность“», — говорится в сообщении. Эта мера принимается при обнаружении летательных аппаратов без пилота, следующих в сторону республики.
Сегодня ночью и в Мордовии была объявлена опасность атаки беспилотников. Власти республики призвали местных жителей соблюдать меры безопасности и следить за ситуацией.
