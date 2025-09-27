В Татарстане объявили режим «Беспилотная опасность»

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В направлении республики могут двигаться дроны ВСУ
В направлении республики могут двигаться дроны ВСУ Фото:
новость из сюжета
Украинские атаки по российским регионам

В Татарстане был введен режим повышенной опасности в связи с угрозой атаки беспилотников ВСУ. Об этом сообщили в официальном telegram-канале республики. 

«В Татарстане в 5:18 объявлен режим „Беспилотная опасность“», — говорится в сообщении. Эта мера принимается при обнаружении летательных аппаратов без пилота, следующих в сторону республики.

Сегодня ночью и в Мордовии была объявлена опасность атаки беспилотников. Власти республики призвали местных жителей соблюдать меры безопасности и следить за ситуацией.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Татарстане был введен режим повышенной опасности в связи с угрозой атаки беспилотников ВСУ. Об этом сообщили в официальном telegram-канале республики.  «В Татарстане в 5:18 объявлен режим „Беспилотная опасность“», — говорится в сообщении. Эта мера принимается при обнаружении летательных аппаратов без пилота, следующих в сторону республики. Сегодня ночью и в Мордовии была объявлена опасность атаки беспилотников. Власти республики призвали местных жителей соблюдать меры безопасности и следить за ситуацией.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...