Песков прокомментировал бегство президента Сирии Асада в Россию

Песков: уход с поста президента — это личное решение Асада
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Уход от исполнения обязанностей президента Сирии - это личное решение Асада, отметил Песков
Уход от исполнения обязанностей президента Сирии - это личное решение Асада, отметил Песков Фото:
новость из сюжета
В Сирии обострился конфликт правительственных войск и боевиков

В Кремле отказались комментировать роль России в доставке президента Сирии Башара Асада в Москву. Об этом завил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Уход от процесса исполнения обязанностей главы государства — это его личное решение, остальное без комментариев», — ответил Песков. Такое заявление он сделал в ходе конференц-колла. 

Ранее президент России Владимир Путин принял решение о предоставлении убежища Асаду и его семье, сообщил Песков. Он также указал, что встречи между Путиным и Асадом в официальном формате не запланированы.

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В Кремле отказались комментировать роль России в доставке президента Сирии Башара Асада в Москву. Об этом завил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «Уход от процесса исполнения обязанностей главы государства — это его личное решение, остальное без комментариев», — ответил Песков. Такое заявление он сделал в ходе конференц-колла.  Ранее президент России Владимир Путин принял решение о предоставлении убежища Асаду и его семье, сообщил Песков. Он также указал, что встречи между Путиным и Асадом в официальном формате не запланированы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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