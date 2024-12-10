Песков прокомментировал бегство президента Сирии Асада в Россию

В Кремле отказались комментировать роль России в доставке президента Сирии Башара Асада в Москву. Об этом завил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Уход от процесса исполнения обязанностей главы государства — это его личное решение, остальное без комментариев», — ответил Песков. Такое заявление он сделал в ходе конференц-колла.
Ранее президент России Владимир Путин принял решение о предоставлении убежища Асаду и его семье, сообщил Песков. Он также указал, что встречи между Путиным и Асадом в официальном формате не запланированы.
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