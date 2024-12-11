Глава челябинской запретки отреагировал на слова Текслера в прямом эфире

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Прямая линия Алексея Текслера. Челябинск, текслер в телевизоре
Жители Трехгорного задали Текслеру свой вопрос Фото:

Глава ЗАТО город Трехгорный Данил Громенко прокомментировал вопрос, заданный горожанами губернатору Челябинской области Алексею Текслеру во время прямой линии о плохом качестве дорог в городе. Об этом Громенко 11 декабря написал в своем telegram-канале.

«В Трехгорном действительно существуют проблемы с подрядной организацией, ответственной за содержание автомобильных дорог и тротуаров, а также за ремонт дорог. Работы ведутся, но качество исполнения контракта и темпы работ оставляют желать лучшего», — написал Громенко в своем telegram-канале. Он стал первым чиновником, который публично прокомментировал вопрос, заданный горожанами Текслеру во время прямого эфира. Жители Трехгорного пожаловались губернатору на плохие дороги в ЗАТО.

Плохое качество дорог связано с острым дефицитом кадров. Удаленность города от областного центра и закрытость территории проблему только усугубляют, отметил Громенко. «У нас есть небольшие организации, способные выполнять небольшой объем работ, но их сил и средств недостаточно для содержания всего города», — добавил градоначальник.

Текслер 11 декабря провел прямую линию с жителями Челябинской области. О чем спрашивали главу региона — в онлайн-трансляции на URA.RU.

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Глава ЗАТО город Трехгорный Данил Громенко прокомментировал вопрос, заданный горожанами губернатору Челябинской области Алексею Текслеру во время прямой линии о плохом качестве дорог в городе. Об этом Громенко 11 декабря написал в своем telegram-канале. «В Трехгорном действительно существуют проблемы с подрядной организацией, ответственной за содержание автомобильных дорог и тротуаров, а также за ремонт дорог. Работы ведутся, но качество исполнения контракта и темпы работ оставляют желать лучшего», — написал Громенко в своем telegram-канале. Он стал первым чиновником, который публично прокомментировал вопрос, заданный горожанами Текслеру во время прямого эфира. Жители Трехгорного пожаловались губернатору на плохие дороги в ЗАТО. Плохое качество дорог связано с острым дефицитом кадров. Удаленность города от областного центра и закрытость территории проблему только усугубляют, отметил Громенко. «У нас есть небольшие организации, способные выполнять небольшой объем работ, но их сил и средств недостаточно для содержания всего города», — добавил градоначальник. Текслер 11 декабря провел прямую линию с жителями Челябинской области. О чем спрашивали главу региона — в онлайн-трансляции на URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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