Глава челябинской запретки отреагировал на слова Текслера в прямом эфире

Жители Трехгорного задали Текслеру свой вопрос Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Глава ЗАТО город Трехгорный Данил Громенко прокомментировал вопрос, заданный горожанами губернатору Челябинской области Алексею Текслеру во время прямой линии о плохом качестве дорог в городе. Об этом Громенко 11 декабря написал в своем telegram-канале.

«В Трехгорном действительно существуют проблемы с подрядной организацией, ответственной за содержание автомобильных дорог и тротуаров, а также за ремонт дорог. Работы ведутся, но качество исполнения контракта и темпы работ оставляют желать лучшего», — написал Громенко в своем telegram-канале. Он стал первым чиновником, который публично прокомментировал вопрос, заданный горожанами Текслеру во время прямого эфира. Жители Трехгорного пожаловались губернатору на плохие дороги в ЗАТО.

Плохое качество дорог связано с острым дефицитом кадров. Удаленность города от областного центра и закрытость территории проблему только усугубляют, отметил Громенко. «У нас есть небольшие организации, способные выполнять небольшой объем работ, но их сил и средств недостаточно для содержания всего города», — добавил градоначальник.

Текслер 11 декабря провел прямую линию с жителями Челябинской области. О чем спрашивали главу региона — в онлайн-трансляции на URA.RU.