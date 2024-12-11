Спикер челябинского заксобрания Гербер оценил прямую линию с Текслером

Спикер заксобрания Челябинской области Олег Гербер оценил прошедшую 11 декабря прямую линию с главой региона Алексеем Текслером. Гербер остался доволен результатом, а также подчеркнул значимость формата общения власти с народом. Об этом председатель ЗСО сообщил на своей странице в соцсети.
«Инициатором формата прямой линии стал президент Владимир Путин. Важно отметить, что Алексей Текслер всегда был открыт для общения с жителями и представителями СМИ. Это своего рода социологическое исследование, которое показывает, что больше всего интересует челябинцев. Такой формат полезен и для власти, и для населения», — написал Гербер на своей странице во «ВКонтакте».
В этом году наиболее актуальной проблемой стала сфера ЖКХ, уточнил Олег Гербер. Также он отметил, что прямые линии позволяют узнать о насущных проблемах населения и служат эффективным инструментом для их решения.
Алексей Текслер 11 декабря провел прямую линию с жителями Челябинской области. Всего за три часа поступило 10734 сообщения с вопросами для губернатора. О чем спрашивали главу региона — в онлайн-трансляции на URA.RU.
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