11 декабря 2024

В ХМАО приезжий зарезал водителя, который его подвез

© Служба новостей «URA.RU»
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Подозреваемый зарезал водителя после того, как не смог расплатиться с ним за поездку
Подозреваемый зарезал водителя после того, как не смог расплатиться с ним за поездку Фото:

В Сургуте 35-летний приезжий из Ростовской области зарезал водителя после того, как тот его подвез до дачного поселка. Ростовчанин не смог расплатиться с погибшим и решил его убить, сообщает пресс-служба следственного управления СКР по ХМАО.

«Обвиняемый, проживавший в 2017 году в Сургуте, испытывая финансовые трудности, отправился в дачный кооператив к своему знакомому по вопросу займа денежных средств. Чтобы добраться до места, мужчина поймал попутный автомобиль, однако из-за отсутствия денег на оплату между водителем и пассажиром возник конфликт, в ходе которого обвиняемый нанес потерпевшему множественные ранения ножом», — сообщили в ведомстве.

Силовикам удалось установить и задержать подозреваемого благодаря генетическим экспертизам и вещественным доказательствам — перчатке и ножу. Мужчина заключен под стражу, ему грозит до 15 лет лишения свободы.

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В Сургуте 35-летний приезжий из Ростовской области зарезал водителя после того, как тот его подвез до дачного поселка. Ростовчанин не смог расплатиться с погибшим и решил его убить, сообщает пресс-служба следственного управления СКР по ХМАО. «Обвиняемый, проживавший в 2017 году в Сургуте, испытывая финансовые трудности, отправился в дачный кооператив к своему знакомому по вопросу займа денежных средств. Чтобы добраться до места, мужчина поймал попутный автомобиль, однако из-за отсутствия денег на оплату между водителем и пассажиром возник конфликт, в ходе которого обвиняемый нанес потерпевшему множественные ранения ножом», — сообщили в ведомстве. Силовикам удалось установить и задержать подозреваемого благодаря генетическим экспертизам и вещественным доказательствам — перчатке и ножу. Мужчина заключен под стражу, ему грозит до 15 лет лишения свободы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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