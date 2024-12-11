В ХМАО приезжий зарезал водителя, который его подвез

В Сургуте 35-летний приезжий из Ростовской области зарезал водителя после того, как тот его подвез до дачного поселка. Ростовчанин не смог расплатиться с погибшим и решил его убить, сообщает пресс-служба следственного управления СКР по ХМАО.
«Обвиняемый, проживавший в 2017 году в Сургуте, испытывая финансовые трудности, отправился в дачный кооператив к своему знакомому по вопросу займа денежных средств. Чтобы добраться до места, мужчина поймал попутный автомобиль, однако из-за отсутствия денег на оплату между водителем и пассажиром возник конфликт, в ходе которого обвиняемый нанес потерпевшему множественные ранения ножом», — сообщили в ведомстве.
Силовикам удалось установить и задержать подозреваемого благодаря генетическим экспертизам и вещественным доказательствам — перчатке и ножу. Мужчина заключен под стражу, ему грозит до 15 лет лишения свободы.
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