«Раза три упал»: курьеры рискуют здоровьем в самом неприбранном районе Екатеринбурга. Видео

Курьеры Железнодорожного района Екатеринбурга пожаловались на заснеженные улицы

14 декабря 2024 в 20:50 Размер текста - 17 +

По словам курьера, особенно неприятно передвигаться по району пешком Фото: Размик Закарян © URA.RU В дни, когда Екатеринбург с трудом переживает последствия мощного снегопада, страдают в том числе курьеры, падающие с велосипедов. Об этом рассказали сами работники. «[Плохо] все с уборкой снега, надо убирать. Езжу, мучаюсь. Сегодня нормально, но вчера был вообще атас, раза три упал… В плане дворов или таких вот территорий, промзоны, например, там невозможно ездить — там внизу лед, а сверху снег», — поделился курьер на электровелосипеде. По его словам, дорожных рабочих видно только тогда, когда ничего уже не нужно убирать. Другой курьер отметил, что передвигаться по заснеженным улицам опасно. Особенно неприятные ощущения он испытывал, передвигаясь пешком. «Неудобно ходить, когда куча снега. Там еще под снегом лед, сложно передвигаться», — подчеркнул молодой человек. Много дорожных рабочих в районе появилось только вечером, утверждает он. Подробнее о том, как в ЖД-районе справляются с последствиями стихии — в материале URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В дни, когда Екатеринбург с трудом переживает последствия мощного снегопада, страдают в том числе курьеры, падающие с велосипедов. Об этом рассказали сами работники. «[Плохо] все с уборкой снега, надо убирать. Езжу, мучаюсь. Сегодня нормально, но вчера был вообще атас, раза три упал… В плане дворов или таких вот территорий, промзоны, например, там невозможно ездить — там внизу лед, а сверху снег», — поделился курьер на электровелосипеде. По его словам, дорожных рабочих видно только тогда, когда ничего уже не нужно убирать. Другой курьер отметил, что передвигаться по заснеженным улицам опасно. Особенно неприятные ощущения он испытывал, передвигаясь пешком. «Неудобно ходить, когда куча снега. Там еще под снегом лед, сложно передвигаться», — подчеркнул молодой человек. Много дорожных рабочих в районе появилось только вечером, утверждает он. Подробнее о том, как в ЖД-районе справляются с последствиями стихии — в материале URA.RU.