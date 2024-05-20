Команда с капитаном из Златоуста выиграла 300 тысяч долларов в турнире по Dota 2

Киберспортивная команда Team Spirit с капитаном Ярославом Найденовым из Златоуста (Челябинская область) выиграла 300 тысяч долларов в турнире PGL Wallachia: Season 1 по игре Dota 2. Как Найденов 20 мая сообщил в блоге, игра проходила сложно.
«Всем спасибо за поддержку. Самый сложный гранд-финал, наверное, выдался. Да и день в целом», — написал Найденов в блоге сайта по Dota 2.
Игра проводилась с 10 по 19 мая в румынском Бухаресте. В гранд-финале команда обыграла соперников из Китая Xtreme Gaming со счетом 3:2. В текущем сезоне Team Spirit чемпионский титул завоевала впервые. За победу боролись 16 команд.
Команда во главе с бывшим жителем Златоуста появилась в 2015 году. Дважды выигрывала крупнейший международный турнир The International: в 2021 и 2023 годах. За первый турнир получили рекордный на тот момент выигрыш в сумме 18 млн долларов, за второй — 1,3 млн долларов. На счету команды выигрыши еще в шести крупных турнирах.
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