Команда с капитаном из Златоуста выиграла 300 тысяч долларов в турнире по Dota 2

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Команда увезет домой 300 тысяч долларов
Команда увезет домой 300 тысяч долларов Фото:

Киберспортивная команда Team Spirit с капитаном Ярославом Найденовым из Златоуста (Челябинская область) выиграла 300 тысяч долларов в турнире PGL Wallachia: Season 1 по игре Dota 2. Как Найденов 20 мая сообщил в блоге, игра проходила сложно.

«Всем спасибо за поддержку. Самый сложный гранд-финал, наверное, выдался. Да и день в целом», — написал Найденов в блоге сайта по Dota 2.

Игра проводилась с 10 по 19 мая в румынском Бухаресте. В гранд-финале команда обыграла соперников из Китая Xtreme Gaming со счетом 3:2. В текущем сезоне Team Spirit чемпионский титул завоевала впервые. За победу боролись 16 команд.

Команда во главе с бывшим жителем Златоуста появилась в 2015 году. Дважды выигрывала крупнейший международный турнир The International: в 2021 и 2023 годах. За первый турнир получили рекордный на тот момент выигрыш в сумме 18 млн долларов, за второй — 1,3 млн долларов. На счету команды выигрыши еще в шести крупных турнирах.

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Киберспортивная команда Team Spirit с капитаном Ярославом Найденовым из Златоуста (Челябинская область) выиграла 300 тысяч долларов в турнире PGL Wallachia: Season 1 по игре Dota 2. Как Найденов 20 мая сообщил в блоге, игра проходила сложно. «Всем спасибо за поддержку. Самый сложный гранд-финал, наверное, выдался. Да и день в целом», — написал Найденов в блоге сайта по Dota 2. Игра проводилась с 10 по 19 мая в румынском Бухаресте. В гранд-финале команда обыграла соперников из Китая Xtreme Gaming со счетом 3:2. В текущем сезоне Team Spirit чемпионский титул завоевала впервые. За победу боролись 16 команд. Команда во главе с бывшим жителем Златоуста появилась в 2015 году. Дважды выигрывала крупнейший международный турнир The International: в 2021 и 2023 годах. За первый турнир получили рекордный на тот момент выигрыш в сумме 18 млн долларов, за второй — 1,3 млн долларов. На счету команды выигрыши еще в шести крупных турнирах.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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