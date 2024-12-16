Украинский военный рассказал, за что расстреливал русских

Пленный ВСУ: были приказы расстреливать русских в Курской области
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Украинское командование приказало солдатам переодеваться в российскую военную форму и расстреливать мирных жителей
Украинское командование приказало солдатам переодеваться в российскую военную форму и расстреливать мирных жителей Фото:
новость из сюжета
В Курской области развернулись бои с ВСУ

Солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) Артур Пломбирус, взятый в плен российскими бойцами, рассказал, о том, как расстреливал русских военнослужащих в Курской области. По его словам, начальство обязало его и сослуживцев переодеться в российскую военную форму и запретило общаться с мирными жителями. 

«Переодевался в военною российскую форму и подходил к русским позициям под предлогом „дай сигарету“, а потом просил подтолкнуть машину, и, когда ребята вылезли, я с ними расправлялся, расстреливал их», — признался Пломбирус в беседе с ТАСС. Кроме того, пленный сообщил о том, что его руководство запретило бойцам общаться на украинском языке. Командование обязало расстреливать гражданских прямо на месте, если те встретятся на пути. 

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Солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) Артур Пломбирус, взятый в плен российскими бойцами, рассказал, о том, как расстреливал русских военнослужащих в Курской области. По его словам, начальство обязало его и сослуживцев переодеться в российскую военную форму и запретило общаться с мирными жителями.  «Переодевался в военною российскую форму и подходил к русским позициям под предлогом „дай сигарету“, а потом просил подтолкнуть машину, и, когда ребята вылезли, я с ними расправлялся, расстреливал их», — признался Пломбирус в беседе с ТАСС. Кроме того, пленный сообщил о том, что его руководство запретило бойцам общаться на украинском языке. Командование обязало расстреливать гражданских прямо на месте, если те встретятся на пути. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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