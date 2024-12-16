В Екатеринбурге второй раз сорвался конкурс на поставку новых автобусов

Подрядчика на поставку транспорта будут искать в следующем году Фото: Анна Майорова © URA.RU

Екатеринбургский «Гортранс» второй раз не смог найти подрядчика на поставку 18 автобусов. Аукцион признали несостоявшимся. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе мэрии.

«Запускал процедуру „Гортранс“. Ни одной заявки не поступило. Поэтому конкурс свернули», — пояснили в горадминистрации. Новый конкурс запланирован уже в следующем году.

Аукцион объявили в начале ноября. Согласно контракту, подрядчик должен был поставить новые автобусы за 445,5 миллиона рублей. Планировалось, что транспорт предоставят в лизинг. Окончание подачи заявок было намечено на 21 ноября. При этом «Гортрансу» удалось отыграть 12 автобусов-гармошек за 520,1 млн рублей.

Первый раз конкурс на поставку этих автобусов мэр Алексей Орлов объявил 9 октября. Он также сообщил о закупке еще 30 новых автобусов, которые выйдут на маршрут уже к февралю 2025-го. Для курсирования по городу им необходимо пройти техническую подготовку и регистрацию в Госавтоинспекции.

Масштабную транспортную реформу градоначальник анонсировал в начале марта. С ее помощью власти надеются выйти из кризиса — обновить общественный транспорт, улучшить качество обслуживания пассажиров, поднять зарплаты сотрудникам отрасли и многое другое.