В Екатеринбурге второй раз сорвался конкурс на поставку новых автобусов

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Передача новых автобусов, полученных Екатеринбургом в лизинг в рамках федеральной программы «Безопасные и качественные дороги». Екатеринбург, автобус, общественный транспорт, низкопольный автобус, городской транспорт
Подрядчика на поставку транспорта будут искать в следующем году Фото:

Екатеринбургский «Гортранс» второй раз не смог найти подрядчика на поставку 18 автобусов. Аукцион признали несостоявшимся. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе мэрии.

«Запускал процедуру „Гортранс“. Ни одной заявки не поступило. Поэтому конкурс свернули», — пояснили в горадминистрации. Новый конкурс запланирован уже в следующем году.

Аукцион объявили в начале ноября. Согласно контракту, подрядчик должен был поставить новые автобусы за 445,5 миллиона рублей. Планировалось, что транспорт предоставят в лизинг. Окончание подачи заявок было намечено на 21 ноября. При этом «Гортрансу» удалось отыграть 12 автобусов-гармошек за 520,1 млн рублей.

Первый раз конкурс на поставку этих автобусов мэр Алексей Орлов объявил 9 октября. Он также сообщил о закупке еще 30 новых автобусов, которые выйдут на маршрут уже к февралю 2025-го. Для курсирования по городу им необходимо пройти техническую подготовку и регистрацию в Госавтоинспекции.

Масштабную транспортную реформу градоначальник анонсировал в начале марта. С ее помощью власти надеются выйти из кризиса — обновить общественный транспорт, улучшить качество обслуживания пассажиров, поднять зарплаты сотрудникам отрасли и многое другое.

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Екатеринбургский «Гортранс» второй раз не смог найти подрядчика на поставку 18 автобусов. Аукцион признали несостоявшимся. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе мэрии. «Запускал процедуру „Гортранс“. Ни одной заявки не поступило. Поэтому конкурс свернули», — пояснили в горадминистрации. Новый конкурс запланирован уже в следующем году. Аукцион объявили в начале ноября. Согласно контракту, подрядчик должен был поставить новые автобусы за 445,5 миллиона рублей. Планировалось, что транспорт предоставят в лизинг. Окончание подачи заявок было намечено на 21 ноября. При этом «Гортрансу» удалось отыграть 12 автобусов-гармошек за 520,1 млн рублей. Первый раз конкурс на поставку этих автобусов мэр Алексей Орлов объявил 9 октября. Он также сообщил о закупке еще 30 новых автобусов, которые выйдут на маршрут уже к февралю 2025-го. Для курсирования по городу им необходимо пройти техническую подготовку и регистрацию в Госавтоинспекции. Масштабную транспортную реформу градоначальник анонсировал в начале марта. С ее помощью власти надеются выйти из кризиса — обновить общественный транспорт, улучшить качество обслуживания пассажиров, поднять зарплаты сотрудникам отрасли и многое другое.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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