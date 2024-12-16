Автобус в Тольятти влетел в столб, пострадали восемь человек

Среди пострадавших несовершеннолетних не выявлено
Пассажирский рейсовый автобус в Тольятти врезался в столб. Известно о восьми пострадавших.
«Авария произошла на улице Ленина, когда водитель транспортного средства не справился с управлением и врезался в столб», — передает РИА Новости в своем telegram-канале. По словам источника, в салоне находились 30 человек, в том числе один ребенок.
Фотография с места ДТП
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