Автобус в Тольятти влетел в столб, пострадали восемь человек

16 декабря 2024 в 17:43 Размер текста - 17 +

Среди пострадавших несовершеннолетних не выявлено Фото: Александра Пруссакова © URA.RU Пассажирский рейсовый автобус в Тольятти врезался в столб. Известно о восьми пострадавших. «Авария произошла на улице Ленина, когда водитель транспортного средства не справился с управлением и врезался в столб», — передает РИА Новости в своем telegram-канале. По словам источника, в салоне находились 30 человек, в том числе один ребенок. Фотография с места ДТП telegram-канал РИА Новости Фото: Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Пассажирский рейсовый автобус в Тольятти врезался в столб. Известно о восьми пострадавших. «Авария произошла на улице Ленина, когда водитель транспортного средства не справился с управлением и врезался в столб», — передает РИА Новости в своем telegram-канале. По словам источника, в салоне находились 30 человек, в том числе один ребенок.