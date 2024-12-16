Автобус в Тольятти влетел в столб, пострадали восемь человек

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Дорожная выставка. Челябинск, автобус
Среди пострадавших несовершеннолетних не выявлено Фото:

Пассажирский рейсовый автобус в Тольятти врезался в столб. Известно о восьми пострадавших.

«Авария произошла на улице Ленина, когда водитель транспортного средства не справился с управлением и врезался в столб», — передает РИА Новости в своем telegram-канале. По словам источника, в салоне находились 30 человек, в том числе один ребенок.

Фотография с места ДТП
Фотография с места ДТП
Фото:

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Пассажирский рейсовый автобус в Тольятти врезался в столб. Известно о восьми пострадавших. «Авария произошла на улице Ленина, когда водитель транспортного средства не справился с управлением и врезался в столб», — передает РИА Новости в своем telegram-канале. По словам источника, в салоне находились 30 человек, в том числе один ребенок.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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