На центральных улицах работают дворники
В Перми улицы и тротуары очистили от снега. Но в прошлом году на сугробы жаловались жители разных микрорайонов города. Также на многих улицах был гололед. Корреспондент URA.RU прошелся по городу, чтобы проверить, как обстоят дела с уборкой улиц сейчас. Подробности — в фоторепортаже. Если в вашем районе плохо убирают снег или на тротуаре гололед, присылайте фото нам в редакцию на почту perm@ura.ru.
На улице Петропавловской снег убрали на обочину, а высота сугробов доходит горожанам до пояса
Парковка у вокзала почищена
Снегоуборочная техника ждет наступления снегопадов
На пересечении улиц Куйбышева и Чкалова на дороге снежная каша
По аллее на Комсомольском проспекте вполне комфортно гулять
Больших сугробов на остановках в центре города нет
Дороги в микрорайон Садовый почищены не идеально
Из транспорта можно выйти без препятствий
С тротуаров снег аккуратно убрали в сторону
Курьеры умудряются ездить на велосипедах
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