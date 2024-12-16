Как в Перми чистят улицы от снега и льда. Фоторепортаж

В Перми почистили улицы от снега
© Служба новостей «URA.RU»
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На центральных улицах работают дворники
На центральных улицах работают дворники Фото:

В Перми улицы и тротуары очистили от снега. Но в прошлом году на сугробы жаловались жители разных микрорайонов города. Также на многих улицах был гололед. Корреспондент URA.RU прошелся по городу, чтобы проверить, как обстоят дела с уборкой улиц сейчас. Подробности — в фоторепортаже. Если в вашем районе плохо убирают снег или на тротуаре гололед, присылайте фото нам в редакцию на почту perm@ura.ru.

На улице Петропавловской снег убрали на обочину, а высота сугробов доходит горожанам до пояса
На улице Петропавловской снег убрали на обочину, а высота сугробов доходит горожанам до пояса
Фото:
Парковка у вокзала почищена
Парковка у вокзала почищена
Фото:
Снегоуборочная техника ждет наступления снегопадов
Снегоуборочная техника ждет наступления снегопадов
Фото:
На пересечении улиц Куйбышева и Чкалова на дороге снежная каша
На пересечении улиц Куйбышева и Чкалова на дороге снежная каша
Фото:
По аллее на Комсомольском проспекте вполне комфортно гулять
По аллее на Комсомольском проспекте вполне комфортно гулять
Фото:
Больших сугробов на остановках в центре города нет
Больших сугробов на остановках в центре города нет
Фото:
Дороги в микрорайон Садовый почищены не идеально
Дороги в микрорайон Садовый почищены не идеально
Фото:
Из транспорта можно выйти без препятствий
Из транспорта можно выйти без препятствий
Фото:
С тротуаров снег аккуратно убрали в сторону
С тротуаров снег аккуратно убрали в сторону
Фото:
Курьеры умудряются ездить на велосипедах
Курьеры умудряются ездить на велосипедах
Фото:

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В Перми улицы и тротуары очистили от снега. Но в прошлом году на сугробы жаловались жители разных микрорайонов города. Также на многих улицах был гололед. Корреспондент URA.RU прошелся по городу, чтобы проверить, как обстоят дела с уборкой улиц сейчас. Подробности — в фоторепортаже. Если в вашем районе плохо убирают снег или на тротуаре гололед, присылайте фото нам в редакцию на почту perm@ura.ru.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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