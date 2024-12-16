В Свердловской области на 56 километре ЕКАДа из-за аварии произошел разлив бензина. Из-за этого пришлось полностью перекрыть этот участок, сообщили в региональной Госавтоинспекции.
«Произошел разлив топлива из бензобака грузовой автомашины, водитель которой не справился с управлением и допустил опрокидывпние в кювет, в связи с чем движение транспорта в оба направления временно перекрыто. Экстренные службы проводят работы по ликвидации последствий автоаварии», — говорится в сообщении.
На месте происшествия работают экипажи ДПС, которые контролируют ситуацию и обеспечивают дорожную безопасность. Кроме того, проводятся необходимые процессуальные действия. Ожидается, что движение будет восстановлено после полной ликвидации последствий аварии.
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