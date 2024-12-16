16 декабря 2024

По ЕКАДу разлился бензин из-за ДТП с грузовиком, трассу полностью перекрыли. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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На месте работают экипажи ДПС (архивное фото)
На месте работают экипажи ДПС (архивное фото) Фото:

В Свердловской области на 56 километре ЕКАДа из-за аварии произошел разлив бензина. Из-за этого пришлось полностью перекрыть этот участок, сообщили в региональной Госавтоинспекции.

«Произошел разлив топлива из бензобака грузовой автомашины, водитель которой не справился с управлением и допустил опрокидывпние в кювет, в связи с чем движение транспорта в оба направления временно перекрыто. Экстренные службы проводят работы по ликвидации последствий автоаварии», — говорится в сообщении.

На месте происшествия работают экипажи ДПС, которые контролируют ситуацию и обеспечивают дорожную безопасность. Кроме того, проводятся необходимые процессуальные действия. Ожидается, что движение будет восстановлено после полной ликвидации последствий аварии.

Движение полностью ограничили на 56 километре трассы
Движение полностью ограничили на 56 километре трассы
Фото:

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В Свердловской области на 56 километре ЕКАДа из-за аварии произошел разлив бензина. Из-за этого пришлось полностью перекрыть этот участок, сообщили в региональной Госавтоинспекции. «Произошел разлив топлива из бензобака грузовой автомашины, водитель которой не справился с управлением и допустил опрокидывпние в кювет, в связи с чем движение транспорта в оба направления временно перекрыто. Экстренные службы проводят работы по ликвидации последствий автоаварии», — говорится в сообщении. На месте происшествия работают экипажи ДПС, которые контролируют ситуацию и обеспечивают дорожную безопасность. Кроме того, проводятся необходимые процессуальные действия. Ожидается, что движение будет восстановлено после полной ликвидации последствий аварии.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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