В Свердловской области пенсионерка стала мамой

В Свердловской области самой взрослой роженицей стала 59-летняя женщина. При этом самой молодой маме исполнилось 18 лет, сообщили URA.RU в пресс-службе регионального управления ЗАГС.
«За истекший период 2024 года самой молодой маме исполнилось 18 лет, самой взрослой — 59», — говорится в сообщении. Чаще всего в этом году дети рождались в июле, однако точное количество в ЗАГСе не указали. С начала года в регионе зарегистрировали 27,156 браков, а также 18,861 развод.
В следующем году в регионе родится около 40 тысяч детей. Примерно такая же рождаемость в области регистрируется в последние три года. За пять лет в регионе на 20% увеличилось количество многодетных семей: сейчас их более 70 тысяч.
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