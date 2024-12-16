16 декабря 2024

В Свердловской области пенсионерка стала мамой

Самой взрослой роженицей в Свердловской области стала 59-летняя женщина
© Служба новостей «URA.RU»
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Самой молодой маме недавно исполнилось 18, а самой взрослой -- 59
Самой молодой маме недавно исполнилось 18, а самой взрослой -- 59 Фото:

В Свердловской области самой взрослой роженицей стала 59-летняя женщина. При этом самой молодой маме исполнилось 18 лет, сообщили URA.RU в пресс-службе регионального управления ЗАГС.

«За истекший период 2024 года самой молодой маме исполнилось 18 лет, самой взрослой — 59», — говорится в сообщении. Чаще всего в этом году дети рождались в июле, однако точное количество в ЗАГСе не указали. С начала года в регионе зарегистрировали 27,156 браков, а также 18,861 развод.

В следующем году в регионе родится около 40 тысяч детей. Примерно такая же рождаемость в области регистрируется в последние три года. За пять лет в регионе на 20% увеличилось количество многодетных семей: сейчас их более 70 тысяч.

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В Свердловской области самой взрослой роженицей стала 59-летняя женщина. При этом самой молодой маме исполнилось 18 лет, сообщили URA.RU в пресс-службе регионального управления ЗАГС. «За истекший период 2024 года самой молодой маме исполнилось 18 лет, самой взрослой — 59», — говорится в сообщении. Чаще всего в этом году дети рождались в июле, однако точное количество в ЗАГСе не указали. С начала года в регионе зарегистрировали 27,156 браков, а также 18,861 развод. В следующем году в регионе родится около 40 тысяч детей. Примерно такая же рождаемость в области регистрируется в последние три года. За пять лет в регионе на 20% увеличилось количество многодетных семей: сейчас их более 70 тысяч.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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