Комитет заксобрания одобрил переход министра финансов на пост главы челябинской КСП

Министр финансов Пшеницын возглавит челябинскую Контрольно-счетную палату
© Служба новостей «URA.RU»
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Андрей Пшеницын станет руководителем КСП
Андрей Пшеницын станет руководителем КСП Фото:

Комитет по бюджету и налогам заксобрания Челябинской области одобрил кандидатуру главы минфина Андрея Пшеницына на должность председателя Контрольно-счетной палаты (КСП) Челябинской области. Об этом сообщили в пресс-службе заксобрания.

«Проект постановления „О назначении председателя Контрольно-счетной палаты Челябинской области“ сегодня одобрил комитет законодательного собрания по бюджету и налогам. Окончательное решение примут депутаты областного парламента на заседании 19 декабря», — сообщили в пресс-службе заксобрания.

Кандидатуру Пшеницына на должность председателя КСП Челябинской области внес губернатор Алексей Текслер. Ранее в Счетной палате РФ сочли, что Пшеницын соответствует квалификационным требованиям, установленным соответствующим федеральным законом.

С 1999 года Пшеницын замещал руководящие должности в минфине области, в 2010 году его возглавил. О том, чем сейчас занимаются прежние руководители КСП, читайте в материале URA.RU.

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Комитет по бюджету и налогам заксобрания Челябинской области одобрил кандидатуру главы минфина Андрея Пшеницына на должность председателя Контрольно-счетной палаты (КСП) Челябинской области. Об этом сообщили в пресс-службе заксобрания. «Проект постановления „О назначении председателя Контрольно-счетной палаты Челябинской области“ сегодня одобрил комитет законодательного собрания по бюджету и налогам. Окончательное решение примут депутаты областного парламента на заседании 19 декабря», — сообщили в пресс-службе заксобрания. Кандидатуру Пшеницына на должность председателя КСП Челябинской области внес губернатор Алексей Текслер. Ранее в Счетной палате РФ сочли, что Пшеницын соответствует квалификационным требованиям, установленным соответствующим федеральным законом. С 1999 года Пшеницын замещал руководящие должности в минфине области, в 2010 году его возглавил. О том, чем сейчас занимаются прежние руководители КСП, читайте в материале URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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