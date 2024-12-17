Комитет заксобрания одобрил переход министра финансов на пост главы челябинской КСП

Комитет по бюджету и налогам заксобрания Челябинской области одобрил кандидатуру главы минфина Андрея Пшеницына на должность председателя Контрольно-счетной палаты (КСП) Челябинской области. Об этом сообщили в пресс-службе заксобрания.
«Проект постановления „О назначении председателя Контрольно-счетной палаты Челябинской области“ сегодня одобрил комитет законодательного собрания по бюджету и налогам. Окончательное решение примут депутаты областного парламента на заседании 19 декабря», — сообщили в пресс-службе заксобрания.
Кандидатуру Пшеницына на должность председателя КСП Челябинской области внес губернатор Алексей Текслер. Ранее в Счетной палате РФ сочли, что Пшеницын соответствует квалификационным требованиям, установленным соответствующим федеральным законом.
С 1999 года Пшеницын замещал руководящие должности в минфине области, в 2010 году его возглавил. О том, чем сейчас занимаются прежние руководители КСП, читайте в материале URA.RU.
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