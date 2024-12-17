17 декабря 2024

ХМАО вошел в топ регионов России с самыми высокими зарплатами курьеров

© Служба новостей «URA.RU»
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Средняя зарплата курьеров в Югре превысила 100 тысяч рублей
Средняя зарплата курьеров в Югре превысила 100 тысяч рублей Фото:

Югра заняла четвертое место среди регионов России по росту спроса на курьеров, рассказали URA.RU аналитики «Авито Работы». За год интерес работодателей в сфере увеличился на 6%, а зарплаты превысили 100 тысяч рублей.

«В Ханты-Мансийском автономном округе спрос работодателей на курьеров увеличился на 6%, а среднее зарплатное предложение составило 108 538 рублей в месяц. Важно отметить, что доход курьеров зависит от специфики (пешая, вело- или автодоставка), количества заказов и чаевых», — говорится в исследовании.

Больше всего по стране интерес работодателей к курьерам вырос в Дальневосточном федеральном округе — на 47%. Впрочем, средняя оплата там примерно такая же как и в Югре. А самые высокие зарплаты — в Красноярском крае, где доставщики получают почти 120 тысяч.

Ранее URA.RU рассказывало, у каких специалистов в ХМАО больше всего выросла зарплата в 2024 году. Тогда речь шла об администраторах, ученых, медиках и менеджерах.

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Югра заняла четвертое место среди регионов России по росту спроса на курьеров, рассказали URA.RU аналитики «Авито Работы». За год интерес работодателей в сфере увеличился на 6%, а зарплаты превысили 100 тысяч рублей. «В Ханты-Мансийском автономном округе спрос работодателей на курьеров увеличился на 6%, а среднее зарплатное предложение составило 108 538 рублей в месяц. Важно отметить, что доход курьеров зависит от специфики (пешая, вело- или автодоставка), количества заказов и чаевых», — говорится в исследовании. Больше всего по стране интерес работодателей к курьерам вырос в Дальневосточном федеральном округе — на 47%. Впрочем, средняя оплата там примерно такая же как и в Югре. А самые высокие зарплаты — в Красноярском крае, где доставщики получают почти 120 тысяч. Ранее URA.RU рассказывало, у каких специалистов в ХМАО больше всего выросла зарплата в 2024 году. Тогда речь шла об администраторах, ученых, медиках и менеджерах.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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