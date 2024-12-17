Глава Магнитогорска Бердников отреагировал на призыв убрать полуфабрикаты из школьного питания

Убрать полуфабрикаты из школьного питания невозможно и считать такую еду плохой — в корне неверно. Об этом заявил Сергей Бердников, глава Магнитогорска, второго по величине города в Челябинской области, во время итоговой пресс-конференции.
«Мы все с вами едим полуфабрикаты. Все, кто жалуется, они тоже идут в магазины, покупают полуфабрикаты, едят, и никто не говорит, что это невкусно или плохо. Мы вот курицу покупаем — это тоже полуфабрикат. Это не домашняя курица, которую индивидуально вырастили, ее еще надо потрошить, ощипывать. В корне неверно говорить, что полуфабрикаты — это плохо», — отметил Бердников. Так он прокомментировал просьбу одной из жительниц Магнитогорска решить вопрос с использованием полуфабрикатов в школьном питании. Женщина недовольна, что детей на завтра и обед кормят приготовленной не с нуля едой, а из заготовок.
Организовать в школах приготовление блюд с нуля нет физической возможности, говорит Бердников, пишет сайт «Верстов. Инфо». Это раньше можно было в одном помещении резать мясо и готовить другие продукты, сейчас подобное запрещено специальными нормативами. «Все должно быть разделено по помещениям, для обработки разных продуктов должны быть отдельные цеха, отдельные камеры хранения. Это по сути целая индустрия. На базе школьных пищеблоков организовать такую нет возможности», — пояснил Бердников.
В разговоре он напомнил, что у каждого свой вкус. В школьном питании гораздо важнее исключить все нарушения, касающиеся поставки некачественных или просроченных продуктов.
В Магнитогорске ранее АО «Горторг» в одностороннем порядке расторг договор с поставщиком бесплатного молока для школьников, на качество которого поступало много жалоб. Оперативно был заключен договор с иным поставщиком с условием поставки витаминизированного молока в школы города, сообщила пресс-служба администрации Магнитогорска.
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