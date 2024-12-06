В Магнитогорске расторгли договор с поставщиком прокисшего молока

В октябре школьники Магнитогорска стали жаловаться на прокисшее молоко (архивное фото) Фото: Анна Майорова © URA.RU

В городе Магнитогорске Челябинской области АО «Горторг» в одностороннем порядке расторг договор с поставщиком молока, на качество которого поступало много жалоб. Об этом 6 декабря сообщила пресс-служба администрации города.

«Приняты меры. АО „Горторг“ в одностороннем порядке расторг договор с поставщиком», — сообщает пресс-служба администрации Магнитогорска на официальном сайте.

Победителем аукциона на поставку молока в сентябре—декабре 2024 года был признан ООО «ДиалогПлюс» (Челябинск). Производителем молока являлся ООО «А7Агро-Оренбургский Молочный Комбинат» ТМ «Летний Луг».

В октябре школьники Магнитогорска стали жаловаться на прокисшее молоко. В ноябре количество таких жалоб резко возросло. От поставщика потребовали заменить производителя товара и неукоснительно соблюдать условия договора. Требования не были выполнены. Договор с поставщиком молока расторгли, также ему выставлены штрафные санкции.

«Заключен договор с иным поставщиком с условием поставки витаминизированного молока ТМ «Шахунское молоко» изготовителя «АО «МОЛОКО», Нижегородская область, г.о.г Шахунья. Нареканий на молоко ТМ «Шахунское молоко» не поступало», — добавили в пресс-службе мэрии.

В Магнитогорске ранее в муниципальной общеобразовательной школе №47 ученикам запретили забирать домой положенное в рамках федеральной программы бесплатное молоко в индивидуальной упаковке. Об этом в сентябре 2023 года сообщили родители детей.