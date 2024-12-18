Челябинский водитель бульдозера раздавил коллегу

В поселке Луговой Красноармейского района Челябинской области 17 декабря водитель трактора ТР-20 с навесным оборудованием бульдозера сбил рабочего. Мужчина скончался, сообщили в пресс-службе СКР по региону.
«По данным следствия, днем 17 декабря 37-летний водитель трактора с бульдозерным оборудованием, находясь на территории коммерческого предприятия в поселке Луговой, совершил наезд на рабочего. Следственными органами СК РФ по Челябинской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)», — уточнили в пресс-службе ведомства. Рабочему было 46 лет.
В пресс-службе регионального СКР уточнили, что в данный момент решается вопрос об избрании меры пресечения виновнику. Назначены судебные экспертизы, следствие продолжается.
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