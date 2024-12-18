Челябинский водитель бульдозера раздавил коллегу

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Снос незаконной автомойки. Магнитогорск, бульдозер, трактор
Водитель бульдозера сбил и переехал рабочего Фото:

В поселке Луговой Красноармейского района Челябинской области 17 декабря водитель трактора ТР-20 с навесным оборудованием бульдозера сбил рабочего. Мужчина скончался, сообщили в пресс-службе СКР по региону.

«По данным следствия, днем 17 декабря 37-летний водитель трактора с бульдозерным оборудованием, находясь на территории коммерческого предприятия в поселке Луговой, совершил наезд на рабочего. Следственными органами СК РФ по Челябинской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)», — уточнили в пресс-службе ведомства. Рабочему было 46 лет.

В пресс-службе регионального СКР уточнили, что в данный момент решается вопрос об избрании меры пресечения виновнику. Назначены судебные экспертизы, следствие продолжается.

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В поселке Луговой Красноармейского района Челябинской области 17 декабря водитель трактора ТР-20 с навесным оборудованием бульдозера сбил рабочего. Мужчина скончался, сообщили в пресс-службе СКР по региону. «По данным следствия, днем 17 декабря 37-летний водитель трактора с бульдозерным оборудованием, находясь на территории коммерческого предприятия в поселке Луговой, совершил наезд на рабочего. Следственными органами СК РФ по Челябинской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)», — уточнили в пресс-службе ведомства. Рабочему было 46 лет. В пресс-службе регионального СКР уточнили, что в данный момент решается вопрос об избрании меры пресечения виновнику. Назначены судебные экспертизы, следствие продолжается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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