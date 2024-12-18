Посланник Трампа по Украине набросился на Киев из-за убийства генерала Кириллова

Келлог: убийство Кириллова было неразумным шагом со стороны Киева
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Убийство Кириллова является неразумным шагом для Киева, заявил Кит Келлог
Убийство Кириллова является неразумным шагом для Киева, заявил Кит Келлог Фото:
новость из сюжета
В Москве при взрыве погиб генерал-лейтенант Кириллов

Будущий спецпосланник президента США Дональда Трампа по Украине Кит Келлог критически отозвался о действиях Киева в связи с убийством генерала Игоря Кириллова. Он заявил, что это действие со стороны Украины было необдуманным.

«Убийство Кириллова не было разумным шагом», — сказал Келлог. Такое заявление было сделано в эфире телеканала FoxNews. Он подчеркнул, что не считает убийство Кириллова «шагом назад» для Киева. Однако отмечает, что существуют нормы ведения военных действий, и некоторые поступки просто неприемлемы.

В Москве 17 декабря в результате взрыва устройства погиб начальник войск радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты ВС РФ, генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник. Взрывное устройство, предварительно, было установлено в электросамокат. На данный момент задержаны двое подозреваемых, которые могут быть связаны с Украиной. 

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Будущий спецпосланник президента США Дональда Трампа по Украине Кит Келлог критически отозвался о действиях Киева в связи с убийством генерала Игоря Кириллова. Он заявил, что это действие со стороны Украины было необдуманным. «Убийство Кириллова не было разумным шагом», — сказал Келлог. Такое заявление было сделано в эфире телеканала FoxNews. Он подчеркнул, что не считает убийство Кириллова «шагом назад» для Киева. Однако отмечает, что существуют нормы ведения военных действий, и некоторые поступки просто неприемлемы. В Москве 17 декабря в результате взрыва устройства погиб начальник войск радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты ВС РФ, генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник. Взрывное устройство, предварительно, было установлено в электросамокат. На данный момент задержаны двое подозреваемых, которые могут быть связаны с Украиной. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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